الظفرة ينتزع الفوز بثلاثية في شباك خورفكان بالدوري الإماراتي

استعاد فريق الظفرة صدارة الإثارة في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه الثمين على مضيفه خورفكان 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد صقر بن محمد القاسمي ضمن الجولة 11 من البطولة.

وسجل الظفرة أول أهداف اللقاء عن طريق هدف عكسي للمدافع عبدالله الرفاعي في الدقيقة 19، قبل أن يعادل أحمد جشك الكفة لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

مع انطلاق الشوط الثاني، نجح محمد الخلوي في إضافة الهدف الثاني للظفرة في الدقيقة 47، قبل أن يضيف ريان يسلم الهدف الثالث في الدقيقة 85. فيما قلص البرازيلي لورينسي النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 88، وسط محاولات مكثفة من خورفكان لإدراك التعادل، لكنها لم تُكتب لها النجاح.

بهذه النتيجة، رفع الظفرة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد خورفكان عند 11 نقطة في المركز العاشر، ليواصل الفريقان مشوارهما في دوري أدنوك للمحترفين وسط منافسة قوية على المراكز المتقدمة.