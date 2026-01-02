بسبب المقابل المالي.. تعثر مفاوضات بيراميدز للتجديد مع فيستون ماييلي

رفض مسئولو نادي بيراميدز مطالب الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم الفريق، لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، بسبب المغالاة المالية من جانب اللاعب.

وأكدت مصادر داخل النادي أن ماييلي اشترط الحصول على مقابل مادي ضخم للموافقة على تمديد تعاقده، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة بيراميدز، في ظل التزام النادي بسقف محدد للرواتب ورفضه الدخول في مزايدات مالية.

وشددت إدارة بيراميدز على أنها لن تخرج عن سياستها المالية مهما كانت قيمة اللاعب الفنية، خاصة مع وجود بدائل مطروحة على طاولة الجهاز الفني لتأمين هذا المركز حال عدم التوصل لاتفاق.