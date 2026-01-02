الوصل يهزم الوحدة بهدف قاتل في الدوري الإماراتي والظفرة يفوز على خورفكان

حقق فريق الوصل فوزًا ثمينًا على ضيفه الوحدة بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين الإماراتي، ليواصل الوصل مطاردته للمراكز المتقدمة.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب براهيان بالاسيوس في الدقيقة 84، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية، رفعت رصيد الوصل إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف الوحدة الذي تجمد رصيده عند نفس النقاط في المركز الثاني.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز الظفرة على خورفكان 3-2. افتتح عبد الله الرفيعي التسجيل للظفرة في الدقيقة 19، وأضاف محمد الخلوي الهدف الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يختتم ريان يسلم ثلاثية الفريق في الدقيقة 84. فيما سجل أحمد عبد الله جشك ولورينسي رودريجيز هدفي خورفكان في الدقيقتين 25 و88، الأول من كرة مفتوحة والثاني من ركلة جزاء.

بهذه النتائج، تشهد المنافسة على صدارة الدوري الإماراتي استمرار الصراع بين الفرق الكبرى وسط منافسة قوية على المراكز الأولى.