وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
في ذكراه.. قصة نهاية فاروق نجيب المأساوية وحفظه للقرآن الكريم
مدبولي يتفقد جناح الأزهر في معرض الكتاب ويشيد بمحتوياته.. صور
الرئيس السيسي: الحكومة سعيدة بمعدل النمو بس عاوز الأحسن
المغرب أعلى تصنيف عالمي للمنتخبات الأفريقية في الفيفا
الرئيس السيسي يضع 4 متطلبات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط
محمد صلاح ضمن تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا
ننشر نص كلمة الرئيس في جلسة الحوار المخصصة لمصر بمنتدى دافوس
عاصفة مغناطيسية أرضية شديدة تثير أضواء ملونة في جميع أنحاء العالم.. تفاصيل
إجراء القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي بمدينة العاشر من رمضان

جانب من القرعة
جانب من القرعة
آية الجارحي

 أُقيمت مساء أمس القرعة العلنية لتسكين الباعة الجائلين بمنطقة صيدناوي مدينة العاشر من رمضان، وذلك برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر وبحضور قيادات الجهاز ومسؤولي الإدارات المعنية.

وذلك في إطار حرص جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان على استعادة المظهر الحضاري للمدينة وتنظيم الأنشطة التجارية، وبناءً على شكاوى المواطنين بشأن الزحام وإعاقة حركة المارة بمنطقة صيدناوي.


وشملت القرعة تسكين الباعة الجائلين بالمكان المخصص لهم أمام بنك فيصل، على مساحة تقارب ٢٠٠٠ متر مربع، ليكون بديلاً حضاريًا ومنظمًا عن التواجد العشوائي بالشارع، بما يسهم في القضاء على التكدسات المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمشاة.


وأوضح رئيس الجهاز أن هذا الإجراء يأتي استجابة لمطالب وشكاوى المواطنين، مؤكدًا أن الجهاز حرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للباعة الجائلين، باعتبارهم أصحاب أرزاق ولديهم أسر يعتمدون عليها.
وأشار إلى أن تخصيص هذا الموقع جاء وفق رؤية تنظيمية متكاملة، حيث يتم التسكين بمقابل إشغال يومي رمزي، على أن يتولى جهاز المدينة أعمال الصيانة والنظافة الدورية للمكان، بما يضمن استدامة المظهر اللائق والحفاظ على النظام العام.
وشدد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على الالتزام الكامل بنتائج القرعة، وعدم السماح بتواجد أي بائع خارج نطاق المكان المخصص له، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون تهاون تجاه أي مخالف أو محاولة للعودة إلى الشارع مرة أخرى.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتنظيم الأسواق والأنشطة غير الرسمية داخل المدينة، وتحقيق الانضباط، بما ينعكس إيجابًا على المواطنين والباعة على حد سواء، ويوفر بيئة آمنة ومنظمة تليق بمدينة العاشر من رمضان.

