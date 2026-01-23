استعدي لرمضان.. تخزين شيش طاووق بالتتبيلة

مع قرب حلول شهر رمضان الكريم تحرص الكثير من ربات المنزل على تخزين بعض الوصفات مثل شيش طاووق الذي يساعدها ويسهل عليها خلال الشهر الكريم.

قدمت الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج أميرة في المطبخ، طريقة تخزين شيش طاووق بالتتبيلة، فيما يلي..





مقادير تخزين شيش طاووق بالتتبيلة

مقادير تخزين شيش طاووق بالتتبيلة

● نص كيلو دجاج شيش أوراق مكعبات متوسطة

● عيدان خشب شيش طاووق

● فلفل ألوان مكعبات

● بصل مكعبات

للتتبيلة:

● زيت زيتون

● ملح وفلفل أسود

● لبن رايب

● بهرات فراخ

● ملعقة صلصة





طريقة تحضير تخزين شيش طاووق بالتتبيلة

في بولة يخلط جميع مكونات التتبيلة ثم تضاف إليها الدجاج

وترص في أسياخ الشيش طاووق مع مكعبات الفلفل الألوان والبصل وتخزن في الفريزر