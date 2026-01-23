لذيذ وبسيط.. طريقة عمل السجق بدبس الرمان

السجق بدبس الرمان من الوصفات الشرقية الشهية التي تجمع بين الطعم الحادق والمذاق الحلو الخفيف، ويتميز بسهولة تحضيره وسرعة إعداده، مما يجعله اختيارا مثاليا لوجبة غداء أو عشاء سريعة ومشبعة.



المكونات:

نصف كيلو سجق بلدي

ملعقتان كبيرتان زيت

بصلة كبيرة مقطعة شرائح

فلفل رومي اخضر او الوان مقطع شرائح

فلفل حار حسب الرغبة

فصان ثوم مفرومان

ملعقتان كبيرتان دبس رمان

ملعقة صغيرة خل اختياري

ملح حسب الذوق

فلفل اسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

رشة شطة اختياري

طريقة التحضير:

يسخن الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة ثم يضاف السجق ويقلب حتى يتحمر جيدا ويخرج دهنه.

تضاف شرائح البصل وتقلب مع السجق حتى تذبل ويصبح لونها ذهبيا خفيفا.

يضاف الثوم المفروم والفلفل الرومي والفلفل الحار ويقلب الخليط لمدة دقيقة.

يتبل السجق بالملح والفلفل الاسود والكمون والبابريكا والشطة حسب الرغبة.

يضاف دبس الرمان والخل ويقلب جيدا حتى يتغلف السجق بالصوص.

تترك المقلاة على نار هادئة لمدة خمس الى سبع دقائق حتى يتسبك الصوص ويصبح لامعا.

التقديم:

يقدم السجق بدبس الرمان ساخنا مع الخبز البلدي او الخبز الشامي، ويمكن تقديمه بجانب البطاطس المحمرة او السلطة حسب الرغبة.