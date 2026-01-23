قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026
الاتصالات : عدد مصانع الهواتف المحمولة في مصر 15 .. يعمل بها 10 آلاف مواطن
أقل سعر الدولار اليوم 23-1-2026
دعاء الجمعة الأولى في شعبان.. للرزق وقضاء الحاجات وسداد الديون
رؤية مصر للعالم من دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لرواد الاقتصاد العالمي
تعددت الأسباب والإعدام واحد.. المشنقة تنتظر توربيني البحيرة والمعتدي على صغيرة وقاتل زوجته
لتوجيه ضربة أمريكية لإيران.. واشنطن ترسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط
ترامب: لدينا أسطول ضخم يتجه نحو إيران
نائبة تطالب بتعديل تشريعي لتشديد العقوبات على زواج القاصرات
بلجيكا.. طعن ستة أشخاص خلال مظاهرة للأكراد
ترامب: إنهاء الحرب في أوكرانيا يواجه نفس العقبات منذ عام
بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لذيذ وبسيط.. طريقة عمل السجق بدبس الرمان

السجق
السجق
ريهام قدري

 السجق بدبس الرمان من الوصفات الشرقية الشهية التي تجمع بين الطعم الحادق والمذاق الحلو الخفيف، ويتميز بسهولة تحضيره وسرعة إعداده، مما يجعله اختيارا مثاليا لوجبة غداء أو عشاء سريعة ومشبعة.


المكونات:
نصف كيلو سجق بلدي
ملعقتان كبيرتان زيت
بصلة كبيرة مقطعة شرائح
فلفل رومي اخضر او الوان مقطع شرائح
فلفل حار حسب الرغبة
فصان ثوم مفرومان
ملعقتان كبيرتان دبس رمان
ملعقة صغيرة خل اختياري
ملح حسب الذوق
فلفل اسود
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
رشة شطة اختياري
طريقة التحضير:
يسخن الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة ثم يضاف السجق ويقلب حتى يتحمر جيدا ويخرج دهنه.
تضاف شرائح البصل وتقلب مع السجق حتى تذبل ويصبح لونها ذهبيا خفيفا.
يضاف الثوم المفروم والفلفل الرومي والفلفل الحار ويقلب الخليط لمدة دقيقة.
يتبل السجق بالملح والفلفل الاسود والكمون والبابريكا والشطة حسب الرغبة.
يضاف دبس الرمان والخل ويقلب جيدا حتى يتغلف السجق بالصوص.
تترك المقلاة على نار هادئة لمدة خمس الى سبع دقائق حتى يتسبك الصوص ويصبح لامعا.
التقديم:
يقدم السجق بدبس الرمان ساخنا مع الخبز البلدي او الخبز الشامي، ويمكن تقديمه بجانب البطاطس المحمرة او السلطة حسب الرغبة.

سجق دبس الرمان السجق سجق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 22-1-2026

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 بفعاليات ثقافية وتطوعية ومنتجات يدوية

"المرأة والقيادة الثقافية".. أولى ندوات المجلس القومي للمرأة في معرض القاهرة الدولي للكتاب

المرأة والقيادة الثقافية .. أولى ندوات المجلس القومي في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد