قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو
تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل دجاج حار بالقرع والفاصوليا

دجاج حار بالقرع والفاصوليا
دجاج حار بالقرع والفاصوليا
هاجر هانئ

 دجاج حار بالقرع والفاصوليا من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل  دجاج حار بالقرع والفاصوليا، فيما يلي….

مقادير دجاج حار بالقرع والفاصوليا


● صدور دجاج

● فاصولياء حمراء

● زيت

● سمنة

● بصل

● ثوم

● بطاطس مكعبات

● قرع مشوي مكعبات

● ملح وفلفل

● بهارات

● كمون

● شطة

● بابريكا

● بشر ليمون

● كرات

● كرفس

● زعتر

● روزماري

● كزبرة خضراء

● مرقة

● كركم

● جنزبيل

● فلفل حار

طريقة تحضير دجاج حار بالقرع والفاصوليا


تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والزعتر والروزماري
ثم تشوى على الشواية في الطاسة يشوح البصل مع الثوم
ثم يضاف القرع المشوي والبطاطس
ثم يضاف كل البهارات والمرقة
وتترك كل المكونات حتى تمتزج المكونات وتقدم مع الدجاج.

مقادير دجاج حار بالقرع والفاصوليا دجاج حار بالقرع والفاصوليا طريقة تحضير دجاج حار بالقرع والفاصوليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

عراقجي

عراقجي: دعوة زيلينسكي إلى عدوان أمريكي ضد إيران غير قانونية

صورة ارشيفية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

أونروا

أونروا: 33 ألف لاجئ فلسطيني نازحون قسرا في شمال الضفة الغربية

فيديو

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد