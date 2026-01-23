جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل دجاج حار بالقرع والفاصوليا

دجاج حار بالقرع والفاصوليا من الأطباق الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدم الشيف شربيني، مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج حار بالقرع والفاصوليا، فيما يلي….

مقادير دجاج حار بالقرع والفاصوليا



● صدور دجاج

● فاصولياء حمراء

● زيت

● سمنة

● بصل

● ثوم

● بطاطس مكعبات

● قرع مشوي مكعبات

● ملح وفلفل

● بهارات

● كمون

● شطة

● بابريكا

● بشر ليمون

● كرات

● كرفس

● زعتر

● روزماري

● كزبرة خضراء

● مرقة

● كركم

● جنزبيل

● فلفل حار

طريقة تحضير دجاج حار بالقرع والفاصوليا



تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل والزعتر والروزماري

ثم تشوى على الشواية في الطاسة يشوح البصل مع الثوم

ثم يضاف القرع المشوي والبطاطس

ثم يضاف كل البهارات والمرقة

وتترك كل المكونات حتى تمتزج المكونات وتقدم مع الدجاج.