قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف صبحى: الدولة المصرية تدعم المدرب الوطني.. وعلاقتنا بالأشقاء إيجابية
واشنطن.. تعليق إصدار جميع تأشيرات برنامج التنوع اللوتري الأمريكي
سعرها أكثر من 100 ألف جنيه| تحذير من عبوات مجهولة لعلاج سرطان الغدة الدرقية
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
رشا عوني

يفضل الجميع تناول بسكوت او حلوى خفيفة وسريعة مع الشاي والقهوة وصباحاً وفي منتصف اليوم، و يعتبر بسكوت القهوة من الوصفات المنتشرة مؤخراً بشكل كبير نظرا لسهولة طريقة تحضيره و طعمه اللذيذ الغني بالقهوة. 

طريقة عمل بسكوت القهوة السريع 

مقادير بسكوت القهوة  

  • 3 أكواب دقيق.
  • كوب سكر.
  • 3 بيضات.
  • ½  كوب زبد.
  • شوكليت شيبس أو بندق مجروش.
  • ½  ملعقة كبيرة قرفة.
  • 2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.
  • ملعقة كبيرة قهوة.
  • ربع كوب كاكاو.
  • ذرة ملح
 

طريقة تحضير بسكوت القهوة 

  • اخلطي السكر مع الزبد والقرفة والقهوة والبيكنج بودر والكاكاو والملح في وعاء مناسب الحجم.
  •  أضيفي البيض إلى الخليط واخفقي المكونات مرة أخرى.
  • أضيفي الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.
  • أضيفي حبيبات الشوكولاتة أو البندق إلى العجين وقلبي جيدا.
  • شكلي العجين على شكل كرة واتركيها في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة ثلث ساعة.
  • سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، واحضري صينية الفرن ورشيها بالقليل من الدقيق حتى لا يلتصق العجين بالصينية.
  • شكلي العجين على هيئة دوائر متناسقة الحجم وضعيها في الصينية ثم ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج البسكويت.
  • أخرجي البسكويت من الفرن واتركيه يبرد ويقدم.

طريقة بسكويت حبة البن 

المكوّنات

  1. 2 كوب طحين
  2. 1/2 كوب زيت نباتي
  3. 1/2 كوب سمنة
  4. 1/2 كوب كاكاو خام غير محلى
  5. 3/4 الكوب سكر بودرة
  6. 1/2 كوب نشا الذرة
  7. معلقة صغيرة قهوة تركية
  8. معلقة صغيرة قهوة سريعة التحضير
  9. 1/4 معلقة بايكينغ باودر
  10. معلقة صغيرة فانيلا
  11. رشة ملح

طريقة عمل بسكوت حبات القهوة

1

بوعاء نضيف الزيت والسمنة

2

نضيف السكر الباودر ونخلط المكونات

3

نضيف الكاكاو الخام والنشا ونخلط بمضرب يدوي

4

نضيف الطحين والفانيليا وال بايكينغ باودر ورشة الملح

5

نخلط المكونات باطراف الاصبع تلم لم وليس عجن

6

نضع ورق زبدة بصينية فرن ونشكل حبات البسكويت على شكل كرات صغيرة ونضعها في الصينية

بطرف السكين نعمل خط مثل خط حبة القهوة كما هو موضع بالصورة ثم نخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة 

طريقة عمل بسكوت القهوة نادية السيد 

طريقة عمل بسكوت القهوة طريقة عمل بسكوت حبات البن طريقة عمل بسكوت القهوة السريع مقادير بسكوت الفهوة بسكوت القهوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ارسنال

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ

ديانج

فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا

ترشيحاتنا

طلاب الشهادة الإعدادية

تعليم المنيا يعلن تشكيل لجنة لتقييم امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يبحث مع مساعد وزير الصحة تطبيق التحول الرقمي بالمستشفيات

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يلتقي مدير عام منطقة الوعظ الجديد

بالصور

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

فيديو

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد