يفضل الجميع تناول بسكوت او حلوى خفيفة وسريعة مع الشاي والقهوة وصباحاً وفي منتصف اليوم، و يعتبر بسكوت القهوة من الوصفات المنتشرة مؤخراً بشكل كبير نظرا لسهولة طريقة تحضيره و طعمه اللذيذ الغني بالقهوة.

طريقة عمل بسكوت القهوة السريع

مقادير بسكوت القهوة

3 أكواب دقيق.

كوب سكر.

3 بيضات.

½ كوب زبد.

شوكليت شيبس أو بندق مجروش.

½ ملعقة كبيرة قرفة.

2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ملعقة كبيرة قهوة.

ربع كوب كاكاو.

ذرة ملح

طريقة تحضير بسكوت القهوة

اخلطي السكر مع الزبد والقرفة والقهوة والبيكنج بودر والكاكاو والملح في وعاء مناسب الحجم.

أضيفي البيض إلى الخليط واخفقي المكونات مرة أخرى.

أضيفي الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات.

أضيفي حبيبات الشوكولاتة أو البندق إلى العجين وقلبي جيدا.

شكلي العجين على شكل كرة واتركيها في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة ثلث ساعة.

سخني الفرن على درجة حرارة متوسطة، واحضري صينية الفرن ورشيها بالقليل من الدقيق حتى لا يلتصق العجين بالصينية.

شكلي العجين على هيئة دوائر متناسقة الحجم وضعيها في الصينية ثم ادخليها الفرن لمدة نصف ساعة حتى ينضج البسكويت.

أخرجي البسكويت من الفرن واتركيه يبرد ويقدم.

طريقة بسكويت حبة البن

المكوّنات

2 كوب طحين 1/2 كوب زيت نباتي 1/2 كوب سمنة 1/2 كوب كاكاو خام غير محلى 3/4 الكوب سكر بودرة 1/2 كوب نشا الذرة معلقة صغيرة قهوة تركية معلقة صغيرة قهوة سريعة التحضير 1/4 معلقة بايكينغ باودر معلقة صغيرة فانيلا رشة ملح

طريقة عمل بسكوت حبات القهوة

1

بوعاء نضيف الزيت والسمنة

2

نضيف السكر الباودر ونخلط المكونات

3

نضيف الكاكاو الخام والنشا ونخلط بمضرب يدوي

4

نضيف الطحين والفانيليا وال بايكينغ باودر ورشة الملح

5

نخلط المكونات باطراف الاصبع تلم لم وليس عجن

6

نضع ورق زبدة بصينية فرن ونشكل حبات البسكويت على شكل كرات صغيرة ونضعها في الصينية

بطرف السكين نعمل خط مثل خط حبة القهوة كما هو موضع بالصورة ثم نخبز في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة