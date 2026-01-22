طريقة عمل رقاق بالجبنة بأسهل الخطوات

رقاق بالجبنة من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل رقاق بالجبنة.

مقادير رقاق بالجبنة



● 1 لفة رقاق

● 3 حبة فلفل أخضر

● 3 حبة بصل

● 3 حبة طماطم

● بسطرمة

● جبن مشكلة مبشورة ( شيدر – موتزرايلا – رومى )

للوجه:

● لبن

● ملح

● فلفل



طريقة تحضير رقاق بالجبنة



في بولة يوضع بصل مفروم , طماطم مبشورة , فلفل رومى مبشورة , بسطرمة مفرومة و تقلب المكونات

صينية توضع شوربة ثم يوضع طبقة من الرقاق و تكرر نفس الخطوة

ثم يوضع الجلاش في صينية أخرى

ثم توضع طبقة من الخلطة السابقة

توضع طبقة من الجبنة المشكلة

توضع طبقة من الجلاش

يوضع اللبن على الشوربة و تقلب المكونات

يسقى الجلاش بالخليط السابق

يوضع الرقاق في الفرن و يترك حتى تمام الطهى

ثم يقدم.