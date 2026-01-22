طريقة عمل رقاق بالجبنة بأسهل الخطوات

رقاق بالجبنة من الأكلات اللذيذة و الشهية التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل، قدمت الشيف ساندرا مكاري، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل رقاق بالجبنة.
مقادير رقاق بالجبنة
● 1 لفة رقاق
● 3 حبة فلفل أخضر
● 3 حبة بصل
● 3 حبة طماطم
● بسطرمة
● جبن مشكلة مبشورة ( شيدر – موتزرايلا – رومى )
للوجه:
● لبن
● ملح
● فلفل
طريقة تحضير رقاق بالجبنة
في بولة يوضع بصل مفروم , طماطم مبشورة , فلفل رومى مبشورة , بسطرمة مفرومة و تقلب المكونات
صينية توضع شوربة ثم يوضع طبقة من الرقاق و تكرر نفس الخطوة
ثم يوضع الجلاش في صينية أخرى
ثم توضع طبقة من الخلطة السابقة
توضع طبقة من الجبنة المشكلة
توضع طبقة من الجلاش
يوضع اللبن على الشوربة و تقلب المكونات
يسقى الجلاش بالخليط السابق
يوضع الرقاق في الفرن و يترك حتى تمام الطهى
ثم يقدم.