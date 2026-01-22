لفطار شهي ولذيذ... طريقة عمل طعمية بطاطس

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طعمية بطاطس، فهي من الأكلات التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار.

مقادير طعمية بطاطس



● بطاطس مبشورة

● بصل بودرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● بيض

● كمون ناعم

● كزبرة جافة ناعمة

● ملح

● فلفل أسود

● دقيق

● كزبرة خضراء

● شبت مفروم

● بقدونس مفروم

● سمسم محمص

● زيت للقلي

طريقة تحضير طعمية بطاطس



تخلط البطاطس المبشورة مع التوابل والبيض والخضرة والدقيق والملح والفلفل الأسود حتى الحصول على قوام مثل العجينة

تشكل أقراص ويضاف لها السمسم

تقلى في الزيت في إناء على النار

تقدم عند النضج.