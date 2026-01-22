قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام للناتو: أجريت مناقشات جيدة جدًا مع ترامب بشأن جرينلاند
رئيس جامعة بنها: تصنيفنا العالمي يعكس جودة التعليم والبحث العلمي والسمعة الأكاديمية
استعدادا لكأس العالم 2026.. مواعيد المباريات الودية لمنتخب مصر
مصدر فلسطيني : حماس ستسلم سلاحها وخرائط أنفاق غزة مقابل قبولها كحزب سياسي
ويتكوف: أحرزنا تقدما كبيرا في تسوية النزاع الأوكراني والاتفاق في مراحله النهائية
عرض مسرحية ابن الأصول.. 29 يناير
غلق شارع الهرم وتحويلات مرورية جديدة .. تعرف على الطرق البديلة
800 ألف طن زيادة في الصادرات الزراعية.. الزراعة تكشف أسرار نجاح المنتج المصري عالميًا
صراع أوروبي سعودي على ضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه
جروبات الغش بتليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية بعد توزيعها باللجان
مصر تخفض تكلفة التجارة 65% وتستهدف 90%.. الخطيب في دافوس: مبادرات رقمية و20 إجراء تجاريا لتعزيز الاستثمار
مقتل وإصابة 12 شخصا في حادث انقلاب شاحنة بباكستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لفطار شهي ولذيذ... طريقة عمل طعمية بطاطس

طعمية بطاطس
طعمية بطاطس
هاجر هانئ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل طعمية بطاطس، فهي من الأكلات التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة الفطار.

مقادير طعمية بطاطس


● بطاطس مبشورة

● بصل بودرة

● ثوم بودرة

● بابريكا

● بيض

● كمون ناعم

● كزبرة جافة ناعمة

● ملح

● فلفل أسود

● دقيق

● كزبرة خضراء

● شبت مفروم

● بقدونس مفروم

● سمسم محمص

● زيت للقلي

طريقة تحضير طعمية بطاطس


تخلط البطاطس المبشورة مع التوابل والبيض والخضرة والدقيق والملح والفلفل الأسود حتى الحصول على قوام مثل العجينة
تشكل أقراص ويضاف لها السمسم
تقلى في الزيت في إناء على النار
تقدم عند النضج.

طعمية بطاطس مقادير طعمية بطاطس طريقة تحضير طعمية بطاطس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

الذهب

الجنيه الذهب بـ 52 ألف جنيه.. سر ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر.. فيديو

أحمد عيد

3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

بوتين

بوتين يلتقي مبعوث ترامب الخاص وكوشنر في موسكو لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية

سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكابي

هاكابي: إسرائيل ستعيد فتح معبر رفح قريبا.. وترامب سيفي بوعده بشأن إيران

سفير دولة الإمارات

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ملتقى الإعلاميين على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب2026

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد