مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة
صور الأقمار الصناعية تكشف: غيوم كثيفة تغطي سماء القاهرة والمحافظات
السياحة المصرية تسجل 19 مليار دولار لأول مرة.. والصعيد يعلن "كامل العدد" في موسم قياسي
سعر الذهب اليوم 23-1-2026
مالك تيك توك الصيني يبرم صفقة لمنع حظره في أمريكا
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. احرص عليه بعد صلاة العصر وحتى غروب الشمس
أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق
ترامب يسحب دعوة كندا للانضمام إلى مجلس السلام عقب تلاسن مع رئيس وزرائها
حكم بريطاني يلزم الإمارات بدفع تعويض لضحـية اتجار بالبشر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الجمعة 23 يناير 2026
قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلى ويانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا
مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول اليانسون

اليانسون
اليانسون
ريهام قدري

اليانسون نبات عطري له فوائد صحية كثيرة، لكن تأثيره على الجسم يعتمد على الكمية وطريقة تناوله.

 إليك أهم ما يحدث لجسمك عند تناول اليانسون:
 

 تحسين الهضم
اليانسون يحتوي على زيوت طيارة تساعد على تهدئة المعدة والأمعاء.
يقلل الغازات والانتفاخات، ويخفف من الشعور بـ الحرقة والانتفاخ بعد الأكل.
يُستخدم أحيانًا لتخفيف الإمساك الخفيف أو اضطرابات المعدة.
 

 تخفيف السعال والاحتقان
يساعد اليانسون في تسييل البلغم وتهدئة السعال، لذا يُستخدم في حالات نزلات البرد والإنفلونزا.
له تأثير مضاد للتشنج على الشعب الهوائية، مما يخفف من الكحة.
 

 تحسين النوم والاسترخاء
يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب.
اليانسون قبل النوم قد يساعد على تحسين جودة النوم وتقليل الأرق الخفيف.
 

دعم صحة المرأة
يُعتقد أن اليانسون له تأثير خفيف يشبه الهرمونات الأنثوية، لذا يمكن أن يساعد في تخفيف بعض أعراض الدورة الشهرية.
يُستخدم أحيانًا لتحفيز إدرار الحليب عند المرضعات.
 

 مضاد للأكسدة ومفيد للمناعة
يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في حماية الجسم من الجذور الحرة.
قد يساعد على تقليل الالتهابات وتحسين المناعة بشكل عام.
 


الكميات المعتدلة من اليانسون آمنة لمعظم الناس، لكن الافراط قد يسبب اضطرابات في المعدة أو حساسية عند بعض الأشخاص.


الأطفال الرضع والحوامل يجب أن يستشيروا طبيب قبل تناوله بكمية كبيرة.


الأشخاص الذين يعانون من مشاكل هرمونية معينة يجب الانتباه بسبب تأثيره الشبيه بالهرمونات.

اليانسون يانسون فوائد اليانسون

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

بحيرة مريوط

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

سعر الذهب

صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لـ سعر الذهب مساء اليوم 22-1-2026.. صعود جديد

الأرصاد

تحذير عاجل من الأرصاد.. شبورة وأتربة تضرب هذه المناطق

بنك ناصر

بأعلى عائد | بنك ناصر يطلق شهادة « سند الادخارية» الجديدة .. كم النسبة؟

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

ملك احمد زاهر

ملك أحمد زاهر عن شائعات ارتباطها: مش عارفة مصرين تجوزوني ليه

الفنانة لينا صوفيا

لينا صوفيا تشوق الجمهور لمسلسل وننسى اللي كان في رمضان 2026

ياسمين عبد العزيز

شقيق ياسمين عبد العزيز: جمهور اختي متربي وشبهها

بالصور

بلاش تشتريها.. أكثر أنواع الخبز ضررا بالصحة

أنواع الخبز
أنواع الخبز
أنواع الخبز

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

