المنوفي: سوق رمضان 2026 مستقر وجاهز لاستيعاب الطلب دون صدمات سعرية

قال حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، إن الأسواق المصرية تستقبل شهر رمضان 2026 بنمط «نَفَس طويل»، يعكس حالة من الاستعداد والاستقرار، ويضمن توافر السلع الغذائية الأساسية دون حدوث صدمات سعرية تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح المنوفي، أن السلع الاستراتيجية، بما فيها السكر والأرز والزيت والمكرونة والبقوليات، إلى جانب الدواجن واللحوم، متوفرة بكميات مناسبة، مع اعتماد منظومة عمل يومية منظمة لضخ السلع بما يلبي الطلب الموسمي ويواكب زيادة الاستهلاك خلال الشهر الكريم.

وأشار إلى أن الاستعدادات لهذا الموسم لا تقتصر على التخزين المبكر فحسب، بل تشمل تنظيم آليات تداول السلع داخل الأسواق، مع تنوع واضح في المنتجات والبدائل، ما يوفر خيارات متعددة تناسب مختلف القدرات الشرائية ويعزز قدرة السوق على امتصاص أي ضغوط محتملة.



وأضاف أن عدداً كبيراً من التجار تبنى سياسة الاستقرار في الأسعار بدلاً من التخفيض المؤقت، بالتوازي مع جهود الدولة في ضبط الأسواق، ما انعكس على الحفاظ على أسعار متوازنة، وتثبيت أسعار السلع الأساسية خلال الأسبوعين الأولين من رمضان.

وشدد المنوفي، على أهمية الشراء المبكر، مؤكداً أن السوق جاهز منذ الآن، ولا توجد مبررات للتزاحم أو الضغط في آخر يومين من بداية الشهر الكريم، بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على انسيابية حركة السوق.

واختتم المنوفي تصريحه، بالتأكيد على أن السوق أصبح أكثر تنظيماً ومرونة بفضل التنسيق والمتابعة المستمرة، مشيراً إلى أن نجاح موسم رمضان يُقاس بقدرة المنظومة التجارية على الحفاظ على الاستقرار من أول الشهر إلى آخره، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التوازن وحماية المواطنين.