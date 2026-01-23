أزهري: شهر شعبان محطة إعداد روحي قبل رمضان واغتنامه بالطاعات يضاعف الأجر

أكد الشيخ حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن شهر شعبان يتمتع بفضل عظيم ومكانة خاصة، كونه يمثل مرحلة إعداد روحي وعبادي تسبق شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه فرصة مهمة لتعزيز الطاعات والتهيئة النفسية لاستقبال موسم العبادة الأكبر.

وأوضح القصبي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شهر شعبان يُعد جسرا للانتقال بين شهري رجب ورمضان، مؤكدًا أن الإكثار من الصيام والذكر وأداء النوافل خلاله يسهم في رفع الروح المعنوية وزيادة الاستعداد للعبادات المكثفة في رمضان.

وأشار إلى أن استغلال شعبان في الطاعات يشبه عملية التهيئة أو «التسخين» قبل ممارسة النشاط البدني، حيث يساعد الإنسان على ضبط النفس، وتحسين السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية، ونشر الخير داخل البيوت، بما ينعكس إيجابا على استمرار البركات الإلهية خلال الشهر الكريم.

ولفت إلى أن الصيام في الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر شعبان، ومن بينها يوم النصف، يُعد من السنن المستحبة.