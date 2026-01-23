قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بناء الشخصية قبل التعليم.. المدارس المصرية اليابانية تفتح أبوابها لجيل "التوكاتسو" الجديد
وزير الزراعة يبحث مع وفد أردني تعزيز التعاون بمجالات الثروة الحيوانية
وظائف خالية في بنك مصر للخريجين،، شروط سهلة للتقديم
شكاوي من توقف هواتف بعض السائحين خلال زيارتهم لمصر
موعد صلاة الجمعة اليوم 23 يناير 2026
رانيا الجندي تحصل على الدكتوراه بامتياز عن أثر الأزمات الاقتصادية على سوق المال المصري
وزير الخارجية: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية على رأس أولوياتنا
وزير الخارجية يؤكد على أهمية سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
سوريا.. وزارة الداخلية تتسلم سجن الأقطان
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن نفسك وبيتك وأولادك وقوي صلتك بالله الآن
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أزهري: شهر شعبان محطة إعداد روحي قبل رمضان واغتنامه بالطاعات يضاعف الأجر

الشيخ حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر
الشيخ حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر
إسراء صبري

أكد الشيخ حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن شهر شعبان يتمتع بفضل عظيم ومكانة خاصة، كونه يمثل مرحلة إعداد روحي وعبادي تسبق شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أنه فرصة مهمة لتعزيز الطاعات والتهيئة النفسية لاستقبال موسم العبادة الأكبر.

وأوضح القصبي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن شهر شعبان يُعد جسرا للانتقال بين شهري رجب ورمضان، مؤكدًا أن الإكثار من الصيام والذكر وأداء النوافل خلاله يسهم في رفع الروح المعنوية وزيادة الاستعداد للعبادات المكثفة في رمضان.

وأشار إلى أن استغلال شعبان في الطاعات يشبه عملية التهيئة أو «التسخين» قبل ممارسة النشاط البدني، حيث يساعد الإنسان على ضبط النفس، وتحسين السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية، ونشر الخير داخل البيوت، بما ينعكس إيجابا على استمرار البركات الإلهية خلال الشهر الكريم.

ولفت إلى أن الصيام في الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من شهر شعبان، ومن بينها يوم النصف، يُعد من السنن المستحبة.

الأزهر جامعة الأزهر شهر شعبان شهر رمضان

