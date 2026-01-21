قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
ديني

كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان؟.. علي جمعة يوضح

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن شهر رمضان يعيد المسلم إلى “التوقيت” الموافق للشرع الشريف، وإلى التقويم السليم لمعايشة اليوم والليلة؛ إلا أننا قد لا نشعر بذلك، بل ربما نشعر بالعكس؛ لأننا نعيش أحد عشر شهرًا على اعتبار أن اليوم والليلة وحدةٌ واحدة من (24) ساعة، تنتهي عند منتصف الليل (00:00)؛ ثم تُعَدُّ الساعات التي تليها من صباح اليوم الجديد، مع أن الليل ما زال مخيِّمًا.

وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إنه قد تسارع هذا التغيير على يد الخديوي إسماعيل، حيث غيّر نمط حياة الإنسان المصري، فعدّل برنامجه اليومي، واستبدل التقويم الهجري بالميلادي، والساعة العربية بالساعة الإفرنجية، كما غيّر الأزياء ونمط المعيشة.

لقد كانت ساعاتنا قديمًا تُحسب وفقًا لغروب الشمس، بما يتسق مع أوقات العبادات، فكانت الساعة الثانية عشرة تُضبط عند الغروب، ثم تُحسب الساعات بعده (الساعة الأولى من الليل، ثم الثانية…)، ومن ثم كان الناس يفهمون بسهولة قول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه البخاري:

«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر».

إذ كانوا يدركون معنى “الساعة الأولى” و“الساعة الثانية” بوصفها مراتب زمنية من أول النهار بحسب نظامهم الزمني.

ثم غلب في العصر الحديث أن تُجعل الساعة (12) نهارًا هي المنتصف، ومن المعلوم أن اليوم عند الساعات المدنية ثابتٌ في الجملة على (24) ساعة، لكن الذي يتغير باختلاف أيام السنة هو موضع “الزوال الشمسي” بالنسبة للساعة؛ أي إن الشمس لا تبلغ كبد السماء عند (12:00) دائمًا، بل يتقدّم ذلك أو يتأخّر على مدار السنة بفارق قد يبلغ نحو (16) دقيقة (وهو ما يُعرف بـ "معادلة الزمن")، فضلًا عن أثر خطوط الطول ونظام المنطقة الزمنية. وهذا يفسر تفاوت وقت أذان الظهر لدينا؛ إذ قد يؤذن أحيانًا عند 11:35 وأحيانًا عند 12:07، بسبب هذا التقدّم أو التأخّر الذي يتبدل عبر السنة.

وكان المسلمون قديمًا يكيّفون حياتهم وفق نظامٍ يتلاءم مع العبادات، مما كان يجعلها أسهل تطبيقًا، وأقل اضطرابًا: ينامون بعد العشاء ويستيقظون قبل الفجر، ويدركون معنى “الثلث الأخير من الليل” الذي تُرجى فيه الإجابة، فيحصل قدرٌ كبير من الانسجام بين الحياة وتعاليم الدين.

هذه التغيرات التي حدثت في عصر الخديوي إسماعيل كانت لحظة فارقة في تاريخنا، إذ اختفت معالم التوقيت القديم الذي كان يساعد في فهم النصوص الشرعية ومسايرة الحضارة الإسلامية.

ورغم تبدّل أنماط الزمن في حياتنا، فإن رمضان يعيد إلى المسلم شيئًا من هذا المعنى؛ فتظهر آثارُه في النوم واليقظة، والعمل والراحة. ورمضان لا “يقلب” الأمور، بل يعيدها—لمن أحسن الفهم—إلى قدرٍ من الانضباط.

لذا فإن أول ما يُستعد به لرمضان: محاولة التكيف مع نظامه قبل قدومه، وهذا يعين عليه الصيام في شعبان، مع السحور، والتدرج في تنظيم النوم والعبادة؛ لأن الجهاز العصبي لا ينتقل انتقالًا فجائيًا إلى نمط جديد، بل يحتاج إلى تدريبٍ تدريجي.

ومن هنا، فإن اتباع هدي النبي ﷺ بالإكثار من الصيام في شعبان يهيئ المسلم لصيام رمضان فلا يشعر بمشقته، لاسيما أن شعبان يسبق رمضان مباشرةً فيقاربُه في أحواله، فيكون الصوم فيه تدريبًا عمليًّا على استقبال الشهر العظيم.

كيف نستعد لاستقبال شهر رمضان شهر رمضان شهر شعبان

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يودع جماهير الرجاء قبل الانضمام للأهلي

يوسف بلعمري

يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم.. متى يظهر بقميص الأهلي؟

منتخب مصر

بطولة أفريقيا لكرة اليد.. موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الفوز على الجابون

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

