خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات

وصف الإعلامي أحمد موسى جماعة الإخوان بأنها ليست مجرد حزب سياسي عادي، بل جهاز استخباراتي يعمل كأداة لأجندات خارجية بهدف السيطرة على الدولة وأخونة مؤسساتها، وضمن ما وصفه بـ"خطة التمكين".

الاستيلاء على مفاصل الدولة

وأوضح موسى خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "Ten" أن الإخوان انتهجوا سياسة تشويه كل شخصية وطنية، واعتبار الوطني خائنًا، ضمن مخطط شامل للاستيلاء على مفاصل الدولة، مؤكدًا أن التنظيم لم يعرف أي حلول وسط أو مواقف رمادية في سعيه نحو السلطة.

وأشار موسى إلى أن الفكر الإخواني القائم على فكرة "الخلافة" ظهر بوضوح في عدة قضايا، على رأسها قضية شركة سلسبيل، التي كشفت تفاصيل الهيكل التنظيمي للجماعة بما في ذلك مكاتب الشورى والإدارة، مؤكداً أن أجهزة الأمن كانت تمتلك معلومات دقيقة عن أعداد عناصر الجماعة وتحركاتهم داخل البلاد.

التنظيم ينمو ويتوسع

وأضاف أن الخطأ الأكبر كان في ترك التنظيم ينمو ويتوسع، حيث كان كل من حاول حماية الدولة يتعرض للاستهداف، في حين يُتهم من يسير مع الجماعة بالخيانة، مؤكدًا أن الصراع كان دائمًا على الدولة نفسها ولا يحتمل التوازن أو الحياد.

وتطرق موسى إلى عودة الدكتور محمد البرادعي من فيينا، مشيرًا إلى دور الإخوان في دعمه عبر حملات التوقيعات والدعاية الإعلامية، بمشاركة بعض الإعلاميين الذين قدموه للغرب والولايات المتحدة كواجهة سياسية، في إطار مخطط أكبر يستهدف القوات المسلحة وإعادة تشكيل المشهد السياسي بما يخدم أجندات خارجية.