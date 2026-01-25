هل ترث بنات الأخ في مال وبيت عمٍّ توفي دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
ديني

هل ترث بنات الأخ في مال وبيت عمٍّ توفي دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يجيب

أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شخص قال فيه: توفي عمي وترك مالًا ومنزلًا، ولم يُنجب من زوجته، وله أبناء أخ واحد ذكورًا وإناثًا، فهل للبنات نصيب في الميراث؟ وما حكم المنزل الذي لم يُقسَّم منذ الجد؟.

هل ترث بنات الأخ في مال وبيت عمٍّ توفي دون أولاد؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المسألة تتضمن تَرِكَتين: تركة الجد وتركة العم؛ فتركة الجد كانت أموالًا ومنزلًا، قُسِّمت الأموال وبقي المنزل، وكان للعم نصيبٌ ثابت في منزل أبيه. وعند وفاة العم دون فرع وارث، فإن زوجته ترث الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، ويكون الباقي للذكور من أبناء الأخ الشقيق باعتبارهم عصبةً بأنفسهم، ولا ترث بنات الأخ الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام، ولا يُعصِّبهن أخوهن، وفق القاعدة الفقهية: من لم تكن صاحبة فرض لا تصير عصبة بأخيها.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن ذوي الأرحام يُؤخَّرون في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات، ولا يرثون إلا إذا خلت المسألة منهما، باستثناء حالة وجود أحد الزوجين فقط، فيُعطى فرضه ثم يكون الباقي لذوي الأرحام.

وبيّن أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن منزل الجد يُقسَّم أولًا على الطبقة الأولى من الورثة، وهم الابنان: أبو السائل وعمه، فيرثان المنزل بالتساوي، لكل واحد نصف، ثم يُقسَّم نصف أبي السائل على أولاده ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فتَرِث البنات في هذا الجزء، بينما نصف العم يكون لزوجته منه الربع، والباقي للذكور من أبناء الأخ الشقيق، ولا نصيب لبنات الأخ في ما آل إلى عمّهن، مع تأكيده أن القسمة الشرعية الصحيحة هي الضامن الوحيد لحفظ الحقوق ومنع التعدي بين الورثة.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

مسلسل "الفرنساوي"

بدء تصوير مسلسل الفرنساوي بطولة عمرو يوسف

فيفي عبده

كل ٢٥ يناير واحنا طيبين..فيفي عبّده تحتفل بعيد الشرطة

اسما إبراهيم

بفستان أسود .. أسما إبراهيم تتألق في أحدث ظهور لها

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

