وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل

قال محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال احتفالية الشرطة المصرية بعيدها ال74، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه فى ظل محيط إقليمي مضطرب وعالم تتصاعد فيه حدة الأزمات والمتغيرات التي تهدد أمن البلدان، تبرز أهمية الإستراتيجية الأمنية التي ترتكز على رصد وتقييم المخاطر عبر تخطيط علمي يواكب التطور المتسارع فى أنماط الجريمة بمختلف أنواعها لحفظ أمن المجتمع والحفاظ على مقدراته”.

وأضاف وزير الداخلية: “تأتي فى مقدمة التحديات أفة الإرهاب وجماعة الإخوان الإرهابية وإدعاء الشعبية الزائفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أملا فى النيل من حالة الإستقرار التي تنعم بها البلاد، وهنا تقف الشرطة بالمرصاد لتلك المخططات”.

وأشار إلى أن أجهزة المعلومات بالوزارة تمكنت على مدار العام الماضي من إحباط محاولات الجماعات الإرهابية وضبط القائمين عليها وإفشال مساعيهم لإستهداف مقدرات الدولة الإقتصادية.