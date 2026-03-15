الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسل فن الحرب الحلقة 26 .. ريم مصطفى تسقط عددا من فريق يوسف الشريف

أحمد إبراهيم

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 26 تطورات مثيرة في الأحداث، حيث تصاعدت المواجهة بين زياد “يوسف الشريف” وياسمين النشرتي “ريم مصطفى”  بشكل لافت، وبدأت ملامح المعركة الحقيقية بين الطرفين تتكشف مع سقوط عدد من أفراد الفريق الذي اعتمد عليه زياد في خطته للإيقاع بها والسيطرة على أموالها.

ويواصل زياد وفريقه تنفيذ مخططهم الذي يستهدف ياسمين النشرتي، معتقدين أن الأمور تسير وفق ما خططوا له بدقة. لكن المفاجأة تأتي من ياسمين نفسها، التي تبدأ في الرد بطريقة غير متوقعة، لتقلب الموازين وتشرع في إسقاط أفراد الفريق واحدًا تلو الآخر، مستفيدة من أخطائهم وتورطهم في مخالفات قانونية.

وتتمكن ياسمين من توجيه ضربة قوية للفريق حين تنجح في الإيقاع بـسيد، بعدما تكشف تورطه في قضية سرقة، لتجمع الأدلة ضده ويتم القبض عليه، في خطوة أربكت حسابات زياد وأضعفت موقفه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تواصل ياسمين تحركاتها الحاسمة لتكشف كذلك تورط صفية في عمليات تزوير، ما يؤدي إلى القبض عليها أيضًا بعد إثبات التهم المنسوبة إليها.

هذه الضربات المتتالية تضع خطة زياد على المحك، وتدفعه إلى التحرك سريعًا لمعرفة كيف تمكنت ياسمين من كشف خيوط اللعبة بهذه السرعة، يبدأ زياد في البحث عن أي دليل قد يقوده إلى الشخص الذي يقف خلف تسريب المعلومات أو التلاعب بالأموال داخل شركة ياسمين.

وخلال عملية البحث والتدقيق في المعاملات المالية، يكتشف زياد اسم شخص يدعى مصطفى العسال، يتبين أنه متورط في عمليات تسريب أموال من شركة ياسمين، وهو ما يثير شكوكه ويجعله يعتقد أن العسال قد يكون حلقة مهمة في هذا الصراع المعقد.

يدفعه الفضول والقلق إلى التوجه مباشرة إلى منزل مصطفى العسال، في محاولة لمواجهته وكشف حقيقة دوره في تلك العمليات المالية المشبوهة. لكن ما يكتشفه داخل المنزل يفوق توقعاته تمامًا، إذ تقع عيناه على صورة تجمع مصطفى العسال بشقيقة زياد.

تشكل هذه اللحظة صدمة حقيقية لزياد، حيث يجد نفسه أمام لغز جديد يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، فوجود علاقة بين العسال وشقيقته يثير الشكوك حول طبيعة هذه الصلة، وهل كانت مجرد معرفة عابرة أم أن هناك أسرارًا أعمق قد تقلب مسار الأحداث رأسًا على عقب.

وتنتهي الحلقة عند هذه المفاجأة الصادمة، تاركة الجمهور في حالة من الترقب لمعرفة حقيقة العلاقة بين مصطفى العسال وشقيقة زياد، وما إذا كانت هذه الصلة ستكشف خيوطًا جديدة في الصراع المحتدم بين زياد وياسمين النشرتي خلال الحلقات القادمة.

أبطال مسلسل فن الحرب 

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لـ“صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها: “رقم مجهول، والصياد، ولعبة إبليس، وكفر دلهاب، والنهاية".

مسلسل فن الحرب يوسف الشريف ريم مصطفى شيري عادل الفنان يوسف الشريف

