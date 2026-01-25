اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس

يدرس اتحاد الكرة إقامة مباريات ربع نهائي ببطولة كأس مصر خلال شهر مارس القادم فى فترة التوقف الدولي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية وصدامات مرتقبة بين الفرق السبعة التي حجزت مقاعدها حتى الآن.

وهي كالآتي:

بتروجت ضد بيراميدز: مواجهة من العيار الثقيل، حيث يسعى بيراميدز للمنافسة بقوة على اللقب بعد وصوله لنهائي النسخة الماضية.

زد إف سي ضد حرس الحدود: صراع الطموح بين فريقين يقدمان مستويات جيدة.

المصرية للاتصالات ضد إنبي: مواجهة تبدو متكافئة فنياً مع رغبة إنبي في العودة لمنصات التتويج.

طلائع الجيش ضد (الفائز من الزمالك وسيراميكا كليوباترا): ينتظر الطلائع حسم المقعد الأخير في المربع الذهبي لهذا الدور.

مقعد وحيد

ويتبقى مقعد وحيد لم يتم حسمه في دور الثمانية، حيث لم يتم تحديد موعد مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات ثمن النهائي حتى الآن.

يذكر أن نادي الزمالك هو "حامل اللقب" بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على بيراميدز بركلات الترجيح 8 - 7.