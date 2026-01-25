هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه “يبدو أن هناك حربا ما، ومنذ 10 أيام، كان هناك آراء من المحللين والخبراء بعدم وجود حرب في المنطقة، خاصة أن العديد من شركات الطيران أوقفت رحلاتها تلك الفترة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف “أديب”، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن هناك تهديدات مستمرة لإيران، مؤكدا أن هناك توقعات بوجود ضربات أمريكية وإسرائيلية لإيران، على الرغم من أن أهم مواقعها النووية تم ضربها، وأهم مراكز الاتصال والمراكز اللوجستية تم ضربها، كما تم استهداف أهم العسكريين فيها.

ولفت مقدم برنامج “ألحكاية”، إلى أن إسرائيل تعمل على تنفيذ العديد من الضربات ضد إيران، إضافة إلى تحرك أكبر حاملة طائرات أمريكية نحو المنطقة.