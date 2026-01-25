عمرو أديب يُثنى على العمالة المصرية .. لهذا السبب

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالعمال المصريين، عقب انتشار فيديو لإحدى العاملات في المتحف الكبير.

وأضاف «أديب» خلال برنامجه علي الحكاية المذاع على فضائية MBC MASR، قائلاً إنها أصبحت "أيقونة للشغف" بقلبها الكبير وحبها لشغلها وابتسامتها الراضية.

وأوضح أديب أن تطوير السياحة في مصر لا يقتصر فقط على البنية التحتية الفاخرة، بل على العنصر البشري والخدمي المتميز، معتبرًا أن ما تقوم به منى هو "من أعظم الوظائف" لأنها تقدم خدمة أساسية كان إهمالها يشكل كارثة للصورة السياحية.

وأكد “أديب” أن مثل هذه النماذج المشرفة، كالعاملة منى، تُحدث فرقًا جذريًا في صورة مصر بالخارج، وتساهم في تبديد الصور النمطية السلبية.

ودعا إلى أن يحتذى بها كل العاملين في القطاع الخدمي، مؤكدًا أن "اللغة التي تفهم في كل العالم هي لغة العناية والمحبة"، وهي اللغة التي تتقنها منى وتطبقها يوميًا في عملها البسيط والمهم في آن واحد.