ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل

عمرو اديب
عمرو اديب
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي عمرو أديب إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ74 ركز على ضرورة تحسين الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن هناك إشكالية في حصول الدولة على الكفاءات العالية.

وأشار أديب إلى أن بعض الشخصيات الناجحة خارج البلاد قد تتردد في العودة للعمل العام بسبب بيروقراطية الدولة وتعقيداتها.

ولفت أديب إلى ما أسماه "مفهومًا خاطئًا" داخل البيروقراطية المصرية، وهو تفضيل تعيين "ابن الوزارة" أي الشخص المنتمي للنظام الإداري القديم، ما يحد من فرص استقدام الكفاءات الجديدة من الخارج.

وطالب  الإعلامي عمرو أديب في  التعديل الوزاري المحتمل أن يأتي بكفاءات ، قائلا: يجب أن تأتي بكفاءات وتعطيها صلاحيات مطلقة

 وأضاف اديب خلال برنامج الحكاية المذاع على فضائية MBC MASR:" آن الآوان أن نحصد ثمار الإصلاح، وعايز إصلاح تبقى قاعدة معانا، أنت في بلد ستات مصر بينزلوا 5 الصبح يشتروا الخضار في أمن وأمان".

قال  عمرو أديب إنه لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي، مضيفا: "بعد 2013، البلد دي كانت في خطر كبير، وكانت هناك محافظات في مصر لا تستيطيع أن تدخلها، كان عندنا كنائس مولعة، ومساجد  بيضرب منها نار، حياة كانت قاب قوسين أو أدنى من الجيران.

عمرو أديب: الرئيس السيسي مهتم بالتغيير .. وغير راضٍ عن الأداء المؤسسي

أكد الإعلامي عمرو أديب إن كلام الرئيس السيسي في خطابه الجديد واضح، لكن معنى كلام الرئيس أنه مهتم الفترة القادمة بالتغيير، الرجل يريد أن يغير، وغير راض عن الأداء المؤسسي في أماكن كثيرة.

mbc masr الإعلامي عمرو أديب عمرو اديب

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

منطقة دير البلاص الآثرية

فيلم وثائقي قصير عن منطقة دير البلاص الآثرية| صور

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية| صور

ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"

تمكين المرأة الريفية .. ندوة حيوية في معرض القاهرة للكتاب

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

