ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل

قال الإعلامي عمرو أديب إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة الـ74 ركز على ضرورة تحسين الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن هناك إشكالية في حصول الدولة على الكفاءات العالية.

وأشار أديب إلى أن بعض الشخصيات الناجحة خارج البلاد قد تتردد في العودة للعمل العام بسبب بيروقراطية الدولة وتعقيداتها.

ولفت أديب إلى ما أسماه "مفهومًا خاطئًا" داخل البيروقراطية المصرية، وهو تفضيل تعيين "ابن الوزارة" أي الشخص المنتمي للنظام الإداري القديم، ما يحد من فرص استقدام الكفاءات الجديدة من الخارج.

وطالب الإعلامي عمرو أديب في التعديل الوزاري المحتمل أن يأتي بكفاءات ، قائلا: يجب أن تأتي بكفاءات وتعطيها صلاحيات مطلقة

وأضاف اديب خلال برنامج الحكاية المذاع على فضائية MBC MASR:" آن الآوان أن نحصد ثمار الإصلاح، وعايز إصلاح تبقى قاعدة معانا، أنت في بلد ستات مصر بينزلوا 5 الصبح يشتروا الخضار في أمن وأمان".

قال عمرو أديب إنه لا أحد يعلم التغيير الوزاري سوى الرئيس السيسي، مضيفا: "بعد 2013، البلد دي كانت في خطر كبير، وكانت هناك محافظات في مصر لا تستيطيع أن تدخلها، كان عندنا كنائس مولعة، ومساجد بيضرب منها نار، حياة كانت قاب قوسين أو أدنى من الجيران.

عمرو أديب: الرئيس السيسي مهتم بالتغيير .. وغير راضٍ عن الأداء المؤسسي

أكد الإعلامي عمرو أديب إن كلام الرئيس السيسي في خطابه الجديد واضح، لكن معنى كلام الرئيس أنه مهتم الفترة القادمة بالتغيير، الرجل يريد أن يغير، وغير راض عن الأداء المؤسسي في أماكن كثيرة.