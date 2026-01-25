قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى إمبابة العام والمتغيبين للتحقيق
الإسكان الاجتماعي 2026.. تفاصيل حجز 37 ألف شقة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات
عروض غنائية وعزف جيتار يشعلان تفاعل الجمهور داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
أخبار البلد

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

شيماء مجدي

حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من تعرّض البلاد لموجة رياح نشطة إلى قوية تمتد من يوم الاثنين وحتى الأربعاء، مؤكدًا أن هذه الموجة تحمل تأثيرات سلبية محتملة على الزراعة والصحة العامة نتيجة التغيّر السريع في اتجاهات الرياح وطبيعتها.

نشاط الرياح

وأوضح فهيم، في تصريحات له، أن يومي الاثنين والثلاثاء يشهدان نشاطًا ملحوظًا لرياح جنوبية غربية دافئة وجافة، تكون محمّلة بالرمال والأتربة، وقد تصل إلى حد العواصف الترابية في بعض المناطق، خاصة الصحراء الغربية وسيوة ومطروح والواحات، إلى جانب الظهير الصحراوي للدلتا والوجه البحري وسيناء وأجزاء من مصر الوسطى.

وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ"   أن يوم الأربعاء يشهد تحولًا مفاجئًا في اتجاه الرياح لتصبح شمالية غربية أبرد وأكثر نشاطًا، مع امتداد تأثيراتها إلى مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يؤدي إلى تذبذب حاد في درجات الحرارة، ويسبب إجهادًا فسيولوجيًا واضحًا للنباتات.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هذه الموجة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة معدلات فقد الرطوبة من التربة والنبات، وارتفاع الإجهاد المائي، مع احتمالات تساقط الأزهار والثمار الحديثة، واحتراق حواف الأوراق، فضلًا عن زيادة فرص انتقال بعض الآفات والأمراض، خاصة الأكاروسات.

 كما حذّر من مخاطر رقاد المحاصيل الحقلية، وكسر الأفرع الحديثة لأشجار الفاكهة، وتمزق الأنفاق البلاستيكية.

تحذيرات عاجلة 

وفي السياق ذاته، نبّه الخبراء إلى التأثيرات الصحية المصاحبة للموجة، خصوصًا على مرضى الجيوب الأنفية والصدر والحساسية، إضافة إلى كبار السن والأطفال، مؤكدين أن الأتربة الدقيقة العالقة في الهواء قد تسهم في زيادة حدة الأعراض خلال فترة نشاط الرياح.

شديد البرودة

وتشهد هذه الفترة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء .

كما تشهد أيضاً شبورة مائية من (03) الى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع نشاط رياح من يوم الإثنين 26 يناير إلى الأربعاء 28 يناير 2026 على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مفيدة شيحة

بعد حديث الرئيس السيسي.. طلب عاجل من مفيدة شيحة بشأن سن الرشد الرقمي

نيفين مختار

سر إكثار النبي من صيام شعبان.. نيفين مختار تكشف الحكمة وتوضح حكم يوم الشك

نيفين مختار

ليلة مباركة تسبق رمضان.. نيفين مختار: النصف من شعبان دعوة لجبر الخواطر وصفاء القلوب

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

محمد عادل إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

