احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

حذّر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، من تعرّض البلاد لموجة رياح نشطة إلى قوية تمتد من يوم الاثنين وحتى الأربعاء، مؤكدًا أن هذه الموجة تحمل تأثيرات سلبية محتملة على الزراعة والصحة العامة نتيجة التغيّر السريع في اتجاهات الرياح وطبيعتها.

نشاط الرياح

وأوضح فهيم، في تصريحات له، أن يومي الاثنين والثلاثاء يشهدان نشاطًا ملحوظًا لرياح جنوبية غربية دافئة وجافة، تكون محمّلة بالرمال والأتربة، وقد تصل إلى حد العواصف الترابية في بعض المناطق، خاصة الصحراء الغربية وسيوة ومطروح والواحات، إلى جانب الظهير الصحراوي للدلتا والوجه البحري وسيناء وأجزاء من مصر الوسطى.

وأضاف " رئيس مركز معلومات تغير المناخ" أن يوم الأربعاء يشهد تحولًا مفاجئًا في اتجاه الرياح لتصبح شمالية غربية أبرد وأكثر نشاطًا، مع امتداد تأثيراتها إلى مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يؤدي إلى تذبذب حاد في درجات الحرارة، ويسبب إجهادًا فسيولوجيًا واضحًا للنباتات.

وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن هذه الموجة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة معدلات فقد الرطوبة من التربة والنبات، وارتفاع الإجهاد المائي، مع احتمالات تساقط الأزهار والثمار الحديثة، واحتراق حواف الأوراق، فضلًا عن زيادة فرص انتقال بعض الآفات والأمراض، خاصة الأكاروسات.

كما حذّر من مخاطر رقاد المحاصيل الحقلية، وكسر الأفرع الحديثة لأشجار الفاكهة، وتمزق الأنفاق البلاستيكية.

تحذيرات عاجلة

وفي السياق ذاته، نبّه الخبراء إلى التأثيرات الصحية المصاحبة للموجة، خصوصًا على مرضى الجيوب الأنفية والصدر والحساسية، إضافة إلى كبار السن والأطفال، مؤكدين أن الأتربة الدقيقة العالقة في الهواء قد تسهم في زيادة حدة الأعراض خلال فترة نشاط الرياح.

شديد البرودة

وتشهد هذه الفترة طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء ، شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء .

كما تشهد أيضاً شبورة مائية من (03) الى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع نشاط رياح من يوم الإثنين 26 يناير إلى الأربعاء 28 يناير 2026 على أغلب الانحاء على فترات متقطعة.