أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد حالة الطقس المتوقعة على كافة أنحاء البلاد اليوم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس اليوم الأحد، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر، ليصبح الطقس شديد البرودة.

حالة الطقس في مصر:

تشير هيئة الأرصاد إلى أن البلاد ستشهد تشكلاً لشبورة مائية في ساعات الصباح الأولى، تمتد من الساعة 3:00 حتى 10:00 صباحًا على مناطق من شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. قد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا، خاصةً على بعض مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: معتدل، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، مع ارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 22°، الصغرى 12°.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21°، الصغرى 11°، مع نشاط للرياح قد يثير الرمال والأتربة في مناطق مثل السلوم ومطروح.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21°، الصغرى 11°.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24°، الصغرى 14°.

شمال الصعيد: العظمى 23°، الصغرى 8°.

جنوب الصعيد: العظمى 26°، الصغرى 12°.

كما أهابت هيئة الأرصاد بقائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية، خاصة في الساعات المبكرة من الصباح.