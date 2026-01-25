تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا حول حالة الطقس غدا، الاثنين والظواهر الجوية المتوقعة، محذرة من نشاط قوي للرياح وتدهور في مستويات الرؤية الأفقية، مما قد يلقي بظلاله على حركة الملاحة الجوية والبحرية في عدة مناطق.

الطقس غدا.. رياح محملة بالأتربة

وفقاً لبيان هيئة الأرصاد حول الطقس غدا، فإنه من المتوقع يكون هناك نشاط رياح تتراوح سرعتها ما بين 35 إلى 45 كم/س على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من:

الصحراء الغربية، حيث تؤثر الرياح على شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، وعلى مناطق شمال الصعيد أيضا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أن هذه الأتربة قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر في بعض المناطق، وهو ما يتطلب حذراً شديداً في عمليات الإقلاع والهبوط بالمطارات المتأثرة.

حول حالة البحرين، يشهد الطقس غدا، اضطراب الملاحة البحرية، حيث يكون الاضطراب شديد في الملاحة البحرية على سواحل (السلوم – مطروح – العلمين – الإسكندرية)، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم.

درجات الحرارة غدا الاثنين

ويرتفع الموج لمستويات تتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

عن درجات الحرارة غدا، المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ نهاراً، وشديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء،

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى التالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 | الصغرى 11

السواحل الشمالية: العظمى 21 | الصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 25 | الصغرى 07

جنوب الصعيد: العظمى 27 | الصغرى 12



ناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ الاستعدادات اللازمة، وتجنب التواجد تحت الأشجار، اللوحات الإعلانية، وأعمدة الإنارة أثناء نشاط الرياح القوي.