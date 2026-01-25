وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية وحدة طب الأسرة ببني شبل التابعة للإدارة الصحية بالقنايات، لمتابعة انتظام سير العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالوحدة الصحية وذلك في إطار المتابعة الميدانية لفعاليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» بمحافظة الشرقية.

شهدت الجولة تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة في حضور الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والدكتور عمر حاتم مدير الإدارة الصحية بالقنايات، عيادة تنظيم الأسرة ونادي المرأة وغرفة المشورة الأسرية بالوحدة، متابعاً مؤشرات أداء الخدمات المقدمة للسيدات ضمن الحملة التنشيطية، وأشاد بالروح الجماعية للفريق وتضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات الصحية لجميع السيدات المستهدفات، ومؤكداً على الفرق الطبية بضرورة حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة أثناء تقديم الخدمة، والحرص على تلبية احتياجات المواطنين.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية كافة خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة الصحية، والتي تخدم أكثر من ٣٧ ألف نسمة، وبها أكثر من ٩ آلاف أسرة، متابعاً مؤشرات الأداء بعيادة طب الأسنان، ومؤكداً على أهمية الصيانة الدورية لكرسي الأسنان ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعيادة، كما تفقد غرفة المشورة ضمن مبادرة الألف يوم الذهبية، مؤكداً على أهمية توفير استراحات لائقة بالسيدات، والحفاظ على الخصوصية وتحسين آليات التوعية والمشورة الأسرية وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان، كما تفقد غرفة التطعيمات الروتينية، وتم التأكد من حفظ الطعوم بسلسلة التبريد وفقاً لدرجات الحرارة المناسبة لها، بالإضافة إلى تفقد غرفة الملفات، مع التشديد على سرعة استكمال ملفات طب الأسرة وفقاً لعدد السكان والأسر بالقرية وتوابعها.

كما أكد وكيل الوزارة خلال زيارته للوحدة على الفرق الطبية بأهمية التوعية باستخدام الوسائل طويلة المدى، وتكثيف الندوات التثقيفية، مع ضرورة الدعاية الجيدة للحملة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين الخصائص السكانية، مشيراً إلى أن تنظيم الأسرة يعد أحد أهم محاور الصحة العامة، لما له من دور محوري في تحسين صحة الأم والطفل، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC» يعد تنظيم الأسرة أحد أكبر عشرة إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، وأحد الوسائل الأساسية للحد من النمو السكاني غير المخطط، لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد والبيئة وجهود التنمية.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة أن اليوم الأول من المرحلة الأولى للحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتي انطلقت أمس بمحافظة الشرقية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة عبله الألفي نائب وزير الصحة للسكان وتنمية الأسرة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان، تحت شعار «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة»، شهد تقديم الخدمة لعدد ٧٩٣٩ منتفعة على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٥٣٤٤ سيدة، إلى جانب تقديم خدمات متابعة الحمل والكشف الطبي في بعض التخصصات.

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة التنشيطية تستهدف تقديم خدماتها مجاناً لجميع المواطنين والسيدات، من خلال ٢٣٣ وحدة ثابتة و١٣ عيادة متنقلة بمشاركة ١٢٤ طبيباً و٣١٣ ممرضة و٤٤٨ رائدة ريفية، بما يضمن وصول الخدمة لجميع السيدات المستهدفات في القرى والنجوع والمناطق النائية، لافتة أن حملة «مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة» تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل، وفحص بالسونار، وكشف النساء، بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، وتم التدريب الجيد لجميع الفرق المشاركة على أعمال الحملة، مع التأكيد على الدور الإعلامي والتوعوي للرائدات الريفيات في نشر ثقافة تنظيم الأسرة، والتوعية بمخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، والوسائل المتاحة.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن الحملة التنشيطية يتم تنفيذها على مرحلتين، المرحلة الأولى منها يتم تنفيذها خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يناير ٢٠٢٦ في ١٠ إدارات صحية هي "القنايات، مشتول السوق، أولاد صقر، بلبيس، العاشر من رمضان، ههيا، القرين، منيا القمح، الحسينية، الإبراهيمية"، على أن تبدأ المرحلة الثانية في الفترة من ١ إلى ٥ فبراير ٢٠٢٦ في ٩ إدارات صحية هي "فاقوس، أبو كبير، منشأة أبو عمر، كفر صقر، صان الحجر، الصالحية الجديدة، أبو حماد، الزقازيق، ديرب نجم"، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية والإرتقاء بصحة الأم والطفل.