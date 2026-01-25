احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق، في حضور الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء طيار أركان حرب احمد الشاذلي مدير الكلية الجوية والعميد أركان حرب أحمد العجوز قائد الفرقة السادسة مدرعة ومدير المخابرات الحربية بالشرقية ورئيس جهاز المخابرات العامة بالشرقية، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، وامحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والشرطية والعسكرية.

شهدت المراسم الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء الشرطة أبناء مصر الأبرار،ثم عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الوطني في مشهد يجسد معاني الوفاء والعرفان لما قدمه رجال الشرطة من بطولات خالدة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

أرسل محافظ الشرقية تحية اعزاز وتقدير لرجال الشرطة البواسل في عيدهم الرابع والسبعين مؤكداً أنهم ضربوا أروع الأمثلة في التضحية والفداء من أجل الأخرين فهم الدروع الواقية لحماية الجبهة الداخلية والدفاع عن الأرواح والممتلكات وإعلاء قيمة وطننا الغالي مصر.

أشاد محافظ الشرقية بملحمة البطولات الوطنية التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جنباً إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد مؤكداً على الدور العظيم الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل صدق وإخلاص وتفاني.

وقال المحافظ "اليوم نتذكر الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢ م وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية".

أكد محافظ الشرقية أن خطاب الرئيس بالأمس في عيد الشرطة درسا لنا جميعاً، ببذل المزيد من الجهود لمواجهة تحديات المرحلة، واستمرار العمل بإخلاص وتجرد من أجل رفعة الوطن وتحقيق الازدهار المنشود وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين ومزيدا من النمو الاقتصادي.