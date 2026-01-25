قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة الزمالك قبل المواجهة المصيرية أمام المصري والقنوات الناقلة
عاد مجددا .. كواليس رفض توروب رحيل مهاجم الأهلي فى الميركاتو الشتوي
الشروط وطريقة التقديم.. توافر وظائف حكومية بمجلس الدولة
إقبال جماهيري غير مسبوق في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب
نصبوا على مواطنين .. القبض على مسئولي 5 شركات لإلحاق العمالة بالخارج
صور جديدة تعيد الجدل حول صحة ترامب بعد ظهور كدمة في يده
خط الدفاع .. اتحاد الكرة يهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نادي الشرطة بمدينة الزقازيق لتقديم التهنئة الي اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية "بعيد الشرطة" والذي يوافق الـ ٢٥ من يناير لذكرى الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢م وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

قدم محافظ الشرقية التهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٧٤ مثمناً ما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومؤكداً أن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في حفظ الأمن والإستقرار والسلام الإجتماعي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومؤسساته ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن ورفع رايته.

أكد محافظ الشرقية أن الشرطة المصرية ستظل صمام الأمان للمجتمع، تعمل بكل إخلاص من أجل خدمة المواطنين، والحفاظ على الأمن الداخلي، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية، مع الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وخلال الزيارة، تم عرض فيلمٍ تسجيلي استعرض جانبًا من جهود الشرطة في تطوير المنظومة الأمنية بالمحافظة، وما تبذله من مساعٍ متواصلة لفرض الأمن وترسيخ الإستقرار في ربوعها.

أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لمدير أمن الشرقية تقديراً لأدائه المتميز في الإرتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة، كما قدم مدير الأمن درع المديرية لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

ثمن المحافظ مجهودات مديرية أمن الشرقية في فرض الأمن والاستقرار وتأمين المنشآت العامة والخدمية واللجان الامتحانية وتأمين احتفالات الأخوة المسيحيين بأعيادهم ومناسباتهم المختلفة وكذلك إعادة الانضباط للشارع الشرقاوي بالإضافة لدورها في تنفيذ المبادرات الرئاسية الإنسانية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

الشرقية محافظ الشرقية الزقازيق بمدينة الزقازيق بعيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

لقاء وزير الصحة وسفير السويد

لدعم التعاون.. وزير الصحة : استقدام خبراء سويديين لزيارة المستشفيات المصرية

الدكتور محمد مصطفي

علاج الألم .. المستشفيات التعليمية تعقد مؤتمرها العلمي السنوي 2026

سور مجرى العيون

مصدر لـ"صدى البلد": لا فتحات جديدة في سور مجري العيون

بالصور

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد