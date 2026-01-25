محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

زار المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية نادي الشرطة بمدينة الزقازيق لتقديم التهنئة الي اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية "بعيد الشرطة" والذي يوافق الـ ٢٥ من يناير لذكرى الوقفة الوطنية الشجاعة لرجال الشرطة في مدينة الإسماعيلية عام ١٩٥٢م وتصديهم بكل شجاعة لقوات الإحتلال البريطاني دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية.

قدم محافظ الشرقية التهنئة لكافة قيادات وأجهزة وضباط وأفراد مديرية الأمن بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ ٧٤ مثمناً ما يبذلونه من تضحيات في سبيل تأمين الجبهة الداخلية للوطن ومؤكداً أن رجال الشرطة يضربون أروع الأمثلة في حفظ الأمن والإستقرار والسلام الإجتماعي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري ومؤسساته ويبذلون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن ورفع رايته.

أكد محافظ الشرقية أن الشرطة المصرية ستظل صمام الأمان للمجتمع، تعمل بكل إخلاص من أجل خدمة المواطنين، والحفاظ على الأمن الداخلي، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية، مع الدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

وخلال الزيارة، تم عرض فيلمٍ تسجيلي استعرض جانبًا من جهود الشرطة في تطوير المنظومة الأمنية بالمحافظة، وما تبذله من مساعٍ متواصلة لفرض الأمن وترسيخ الإستقرار في ربوعها.

أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لمدير أمن الشرقية تقديراً لأدائه المتميز في الإرتقاء بالمنظومة الأمنية داخل المحافظة، كما قدم مدير الأمن درع المديرية لمحافظ الشرقية تقديراً لمجهوداته الملموسة في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

ثمن المحافظ مجهودات مديرية أمن الشرقية في فرض الأمن والاستقرار وتأمين المنشآت العامة والخدمية واللجان الامتحانية وتأمين احتفالات الأخوة المسيحيين بأعيادهم ومناسباتهم المختلفة وكذلك إعادة الانضباط للشارع الشرقاوي بالإضافة لدورها في تنفيذ المبادرات الرئاسية الإنسانية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.