وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
محافظات

بيطرى الشرقية يُنظم قافلة طبية مجانية بقرية أبو شوشة

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي ضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثورة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية.

واضاف محافظ الشرقية انه قامت مديرية الطب البيطري بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية توعوية مجانية شاملة بقرية أبوشوشة التابعة لمركز ومدينة الحسينية ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى الي ان القافلة قامت برش (٢٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٢٥٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج دواجن (٥٠٠) طائر

واكد مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة  شملت عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية(أبقار- جاموس ) ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو و مشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض أنفلونزا الطيور.

الشرقية محافظ الشرقية الطبية البيطرية القوافل الطبية البيطرية الوعى البيطرى الرعاية البيطرية

نجم صغير

العندليب الاسمر

الفنان محمود حجازي

صورة ارشيفية

نجاة عبد الرحمن

إلهام أبو الفتح

د. منال إمام

د. أمل منصور

محمد مندور

