رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
اتحاد الدواجن: التصدير لن يرفع الأسعار محليا.. ولدينا فائض يتجاوز 20%
ترامب: نسعى إلى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط
ترامب لن دعمنا.. البرلمان الأوروبي يدعو لتفعيل الدفاع المشترك لدول الناتو
مقالات

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

في زمن تتسارع فيه الأحداث وتتداخل فيه التهديدات، لم يعد الأمن الوطني محصورًا في حدود الجيوش والسلاح، بل بات مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بـ قوة المعرفة، ورصانة القرار، ووضوح الرؤية. فكل قرار استراتيجي لا يستند إلى العلم والمعرفة، هو خطوة في المجهول.
اليوم، تعيش الدول لحظة وعي جديدة: لا أمن بلا علم، ولا استقرار بلا وعي، ولا سيادة بلا تفوق معرفي.
البحث العلمي... البوصلة الخفية لصانع القرار:
القرارات الكبرى في أي دولة لا تُصاغ في الفراغ، بل تُبنى على قراءة دقيقة للواقع، واستشراف مدروس للمستقبل. وهنا يظهر دور البحث العلمي بوصفه أداة وطنية، لا مجرد نشاط أكاديمي.
من خلال مراكز الأبحاث والدراسات، يستطيع القادة والمسؤولون أن:
•    يفهموا تحولات المجتمع وسلوك الأفراد.
•    يضعوا سياسات طويلة الأمد بناءً على بيانات وتحليل علمي.
•    يتنبؤوا بالأزمات قبل وقوعها.
•    يصيغوا ردودًا استراتيجية على التحديات الأمنية، سواء كانت تقليدية أو سيبرانية أو بيئية.
إنه لمن الخطأ أن تُتخذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى الأرقام، أو تُدار الملفات الكبرى دون استشارة أهل العلم والخبرة.
الجامعات ومراكز الفكر: العقل الذي لا ينام والمعين الذي لا ينضب
حين نفكر في أدوات الأمن الوطني، ننسى غالبًا تلك المؤسسات التي تعمل بهدوء داخل جدران المعرفة: الجامعات، ومراكز الفكر، والمراكز البحثية.
هذه المؤسسات لا تُخرّج فقط موظفين، بل تصنع قادة فكر، وتنتج حلولًا، وتغذّي القرار بالمعلومة الدقيقة والتحليل المتزن.
إنها تمثّل ما يمكن تسميته بـ "الأمن المعرفي"، أي حماية الدولة من التجهيل، والتضليل، والانغلاق، والاختراق عبر نشر التفكير النقدي، وتشجيع البحث، ومراقبة التحولات الداخلية والخارجية.
كما أن الأمن المعرفي لا يتعلق فقط بحماية المعلومات، بل يمتد إلى:
•    بناء وعي وطني مستنير يحمي المجتمع من التطرف والإشاعات.
•    تمكين الباحثين والمفكرين من أداء أدوارهم بحرية ومسؤولية.
•    توفير مصادر المعرفة الموثوقة للجميع.
•    التصدي لحملات التضليل الرقمي والحروب الإعلامية.
فالمجتمع الذي لا يملك وعيًا حقيقيًا، هو فريسة سهلة لأي تهديد فكري أو معلوماتي.
الخلاصة: العقل هو خط الدفاع الأول:
حين تستثمر الدول في مراكز البحوث والجامعات، وتربطها بدوائر اتخاذ القرار، فإنها تُحصّن نفسها من الداخل، وتُصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
وحين يكون العلم مرجع القرار، والمعرفة حاضرة في كل مؤسسة، يصبح الوطن أكثر أمنًا، وأكثر استعدادًا لغدٍ معقّد لا ينجو فيه إلا من يملك أدوات الفهم.
فليكن العقل سلاحنا، والمعرفة درعنا، والبحث طريقنا نحو وطن لا تهزّه العواصف.

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حجازي

تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق بمشاركة حجازي

أحمد عيد

مرحبًا بعودتك.. الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد عيد

النصر

النصر يحقق الفوز على ضمك 2-1 بالدوري السعودي

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتابع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

