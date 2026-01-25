ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل

رفض نادي الفجيرة الإماراتي عرضا من النادي الأهلي فى الساعات الماضية للتعاقد مع العراقي مهند علي خلال الميركاتو الشتوي.

وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب العراقي مهند علي لاعب نادي دبا الفجيرة الإماراتي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

أفادت أن المقابل المالي الذى قام بعرضه النادي الأهلي لضم اللاعب العراقي لم يلبي طموحات النادي الإماراتي و اعتبروه لا يليق بإسم مهند علي.

وتعاقد النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي مع يوسف بلعمري قادما من نادي الرجاء البيضاوي ومروان عثمان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا وأحمد عيد من النادي المصري.