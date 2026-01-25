مجموعة الأهلي.. زينباور: شبيبة القبائل استحق الفوز و الفار حرمنا من ركلة جزاء

أعرب جوزيف زينباور، المدير الفني لشبيبة القبائل، عن رضاه النسبي عن أداء لاعبيه رغم تعادلهم السلبي أمام الجيش الملكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل.

وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح زينباور أن الفريق قدم مباراة قوية وبذل جهودًا مضاعفة أمام منافس وصفه بـ«أحد أقوى الفرق في القارة»، مشيرًا إلى أن سوء الحظ منعهم من حصد النقاط الثلاث.

وانتقد المدرب الألماني غياب تقنية الفيديو «فار» في هذا الدور من البطولة، مؤكدًا أن شبيبة القبائل حُرم من ركلة جزاء على الأقل كانت قادرة على تغيير مجرى اللقاء.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق سيخوض مواجهة العودة في المغرب بهدف تحقيق الفوز دون بديل.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه يانج أفريكانز، ثم الجيش الملكي وشبيبة القبائل على التوالي.