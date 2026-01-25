الدوري السعودي.. توني يضيق الخناق على رونالدو وسباق الهدافين يشتعل.. وسلسلة انتصارات الأهلي بلا توقف

واصل فريق الأهلي السعودي عروضه القوية في دوري روشن للمحترفين بعدما حقق فوزا عريضا على حساب نيوم بثلاثية نظيفة في الجولة الـ18 من المسابقة ليؤكد حضوره القوي في سباق القمة ويشعل في الوقت نفسه صراع الهدافين والمراكز المتقدمة.

ولم يكنالانتصار مجرد ثلاث نقاط جديدة في رصيد الأهلي بل حمل دلالات فنية ورقمية مهمة سواء على مستوى المنافسة على الوصافة أو في سباق الهدافين الذي بات يشهد تضييقا واضحا على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

توني يشعل سباق الهدافين

واصل المهاجم الإنجليزي إيفان توني تألقه اللافت مع الأهلي بعدما سجل هدفًا جديدًا رفع به رصيده إلى 15 هدفًا هذا الموسم ليصبح على بعد هدف واحد فقط من كريستيانو رونالدو متصدر قائمة الهدافين بـ16 هدفًا.

ويعكس هذا التقارب اشتعال المنافسة في النصف الثاني من الموسم خاصة مع استمرار توني في التسجيل بانتظام إلى جانب وجود أسماء أخرى في المشهد مثل جواو فيليكس لاعب النصر وجوشوا كينغ مهاجم الخليج وجوليان كينيونيس الذين يملكون 13 هدفًا لكل منهم.

لمسة القائد

بعيدا عن سباق الهدافين كان الجزائري رياض محرز أحد أبرز نجوم اللقاء بعدما قدم أداء مميزا توّج بتسجيل هدف رائع من ركلة حرة مباشرة ليؤكد دوره القيادي داخل الفريق وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وتصدر محرز قائمة لاعبي الأهلي من حيث التقييم الفني في المباراة بعدما حصل على أعلى تقييم بين زملائه متفوقًا على الحارس السنغالي إدوارد ميندي الذي واصل بدوره تقديم مستويات مستقرة عقب تتويجه مؤخرًا بكأس أمم إفريقيا.

أرقام تعكس السيطرة

النتيجة النهائية عكست تفوق الأهلي لكنها لم تلخص وحدها تفاصيل المباراة حيث فرض الفريق سيطرته على مجريات اللعب ونجح في ترجمة أفضليته إلى أهداف ليحقق انتصاره السابع على التوالي ويصعد مؤقتًا إلى المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط خلف الهلال المتصدر.

وشهد اللقاء بروز بعض العناصر الشابة وعلى رأسها ريان حامد الذي واصل تقديم مستويات متطورة ليحظى بإشادة الجهاز الفني في ظل الاعتماد عليه بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة.

الفوز لم يكن سهلا

من جانبه أكد الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي أن المباراة لم تكن سهلة كما قد توحي النتيجة مشيرًا إلى أن الحسم جاء في الدقائق الأخيرة رغم السيطرة الواضحة لفريقه.

وأوضح المدرب أن ضغط المباريات فرض عليه سياسة التدوير بين اللاعبين مشددًا على جاهزية جميع العناصر للمشاركة في ظل كثافة المنافسات المحلية.

وأبدى يايسله إعجابه بالتطور اللافت في مستوى بعض اللاعبين مع حرصه على عدم تسليط الضوء على أسماء بعينها مؤكدًا أن العمل الجماعي هو مفتاح النجاح في هذه المرحلة.

مرمى الانتقادات

على الجانب الآخر فجرت خسارة نيوم موجة من التصريحات القوية من جانب مدربه الفرنسي كريستوف غالتييه الذي أبدى استياءه من تكرار الأخطاء الفردية مؤكدًا أن الفريق يدفع ثمنها أمام الفرق الكبرى.

وأشار غالتييه إلى عزمه اتخاذ قرارات فنية حاسمة خلال الفترة المقبلة تشمل استبعاد عدد من اللاعبين سواء محليين أو أجانب مع استثناء بعض الأسماء التي وصفها بالواعية بقيمة الدوري السعودي مثل أحمد حجازي وسلمان الفرج ومحمد البريك.

وأكد المدرب الفرنسي أن بعض لاعبي الفريق لا يدركون حجم المنافسة وقوة المسابقة وهو ما ينعكس سلبًا على النتائج مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات واضحة داخل التشكيلة.