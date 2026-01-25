البرقوقي ينضم لفريق الدفاع عن جماهير الأهلي المحبوسين

أشادت جماهير النادي الأهلي، بالمستشار شادي البرقوقي، المستشار القانونيًّ لمجلس ادارة الأهلي وشركة الأهلي ‏لكرة القدم والذي تولى الدفاع مؤخرا عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعد أن لعب دورا مهما للغاية في إيقاف تنفيذ حكم ‏حبسه خلال الساعات الماضية، وبرهن بشكل عملي على قدراته ومكانته المرموقة.‏

جاءت ثقة الجماهير في البرقوقي ، خاصة إنه يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة وعشرين عامًا في النيابة العامة والقضاء، حيث ‏بدأ مسيرته وكيلاً للنائب العام بنيابة أمن الدولة العليا، ثم ارتقى منصة القضاء، قبل أن يتقلد العديد من المناصب القيادية بالمكتب ‏الفني للنائب العام. كما تولى موقع المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، وجنوب القاهرة الكلية، وشرق القاهرة الكلية. ‏وخلال مسيرته.

وأنضم البرقوقي الى فريق الدفاع عن المحبوسين من مشجعي ‏النادي بناء علي قرار من محمود الخطيب رئيس الأهلي نظرا لما يملكه من خبرات كبيرة في القانون بشكل عام.‏