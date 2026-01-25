البرقوقي ينضم لفريق الدفاع عن جماهير الأهلي المحبوسين

أشادت جماهير النادي الأهلي، بالمستشار شادي البرقوقي، المستشار القانونيًّ لمجلس ادارة الأهلي وشركة الأهلي لكرة القدم والذي تولى الدفاع مؤخرا عن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، بعد أن لعب دورا مهما للغاية في إيقاف تنفيذ حكم حبسه خلال الساعات الماضية، وبرهن بشكل عملي على قدراته ومكانته المرموقة.
جاءت ثقة الجماهير في البرقوقي ، خاصة إنه يمتلك خبرة تمتد لأكثر من ثلاثة وعشرين عامًا في النيابة العامة والقضاء، حيث بدأ مسيرته وكيلاً للنائب العام بنيابة أمن الدولة العليا، ثم ارتقى منصة القضاء، قبل أن يتقلد العديد من المناصب القيادية بالمكتب الفني للنائب العام. كما تولى موقع المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، وجنوب القاهرة الكلية، وشرق القاهرة الكلية. وخلال مسيرته.
وأنضم البرقوقي الى فريق الدفاع عن المحبوسين من مشجعي النادي بناء علي قرار من محمود الخطيب رئيس الأهلي نظرا لما يملكه من خبرات كبيرة في القانون بشكل عام.