عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

يعد الشيب المبكر من المشكلات الشائعة جدا بين عدد كبير من الرجال والنساء في سن العشرينات أو الثلاثينات.. فما السبب في ذلك ؟

ووفقا لما جاء في موقع هيلث دايركت نكشف لكم أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة.

علم الوراثة

قد يشير وجود تاريخ عائلي لظهور الشيب المبكر، كما هو الحال لدى والديك أو أجدادك، إلى وجود استعداد وراثي .

وتحدد طريقة تأثير هذه الجينات على جسمك متى تبدأ الخلايا المنتجة للصبغة في شعرك بالتراجع، مما يؤدي إلى ظهور الشيب .

التوتر

يُعدّ التوتر جانباً شائعاً من جوانب الحياة العصرية، وقد يؤثر على صحة الشعر.

يُعتقد أن التوتر قد يؤثر على الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر، مما قد يُسهم في ظهور الشيب المبكر .



أمراض المناعة الذاتية

تنشأ أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا سليمة عن طريق الخطأ وفي حالات مثل داء الثعلبة والبهاق، قد تؤثر الاستجابة المناعية على الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر.

تساعد إدارة هذه الأمراض المناعية الذاتية في الحد من فقدان لون الشعر، وفي بعض الحالات، تدعم استعادة جزئية للون الشعر .

اضطراب الغدة الدرقية

قد تؤدي التغيرات الهرمونية الناتجة عن اضطرابات الغدة الدرقية، مثل فرط نشاطها أو قصورها، إلى ظهور الشيب المبكر.

تنظم الغدة الدرقية وظائف حيوية متعددة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على لون الشعر وعندما يضطرب عمل الغدة الدرقية، قد ينخفض ​​إنتاج الميلانين، مما قد يؤدي إلى فقدان لون الشعر .

نقص فيتامين ب12

قد يُساهم نقص فيتامين ب12 في ظهور الشيب المبكر ويدعم هذا الفيتامين الأساسي إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، التي تنقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا بصيلات الشعر ةيمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب12 إلى الإضرار بصحة خلايا الشعر، مما قد يُؤثر على إنتاج الميلانين ويؤدي إلى الشيب المبكر .

التدخين

ارتبط تدخين التبغ بالشيب المبكر للشعر، حيث تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين التدخين والشيب قبل سن الثلاثين بالإضافة إلى مخاطره المعروفة على الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة وأمراض القلب، قد يساهم استخدام التبغ على المدى الطويل في ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة .

إذا شعرت أن شعرك بدأ يظهر قبل أوانه، فاستشر دائمًا أخصائي رعاية صحية لاستبعاد وجود أي حالة طبية قد تكون السبب.

فهم العلم وراء الشعر الأبيض



إن العلم وراء الشعر الأبيض ينطوي على عوامل متعددة، حيث يلعب إنتاج الميلانين ووظيفة بصيلات الشعر أدوارًا مركزية.

دور الميلانين



الميلانين هو صبغة تنتجها خلايا خاصة تسمى الخلايا الصبغية، وهو يمنح اللون لبشرتنا وشعرنا وعيوننا، كما أنه يحمي بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

لدينا نوعان من الميلانين، وهما: الميلانين الأسود والميلانين الأصفر، و الميلانين الأسود مسؤول عن لون الشعر الداكن، بينما يمنح الميلانين الأصفر لوناً أحمر أو أصفر و يتحدد لون شعرك الفريد بتوازن هذين الصبغين .