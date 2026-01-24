قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ حياة شابة بجراحة زراعة كبد طارئة بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية
نتنياهو يرفض طلبًا أمريكيًا لمشاركة هرتسوج حضور مراسم مجلس السلام لغزة في دافوس
سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل
تكريم بابي جاي .. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وفياريال بالدروي الإسباني
من 100 إلى 50 ألف جنيه.. البرلمان يحسم الحد الأدنى لغرامة سرقة التيار الكهربائي| تفاصيل
بيراميدز يتعادل سلبيا مع نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا
فك حظر الهواتف .. خبير أمن سيبراني محذرا المواطنين: نصب
لنقل سجناء داعش إلى العراق.. الدفاع السورية تمدد وقف إطلاق النار 15 يوما
سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة
تفاصيل زيادة البنك المركزي مستهدفات أذون وسندات الخزانة 17 مليار جنيه في أسبوع
سداد رسوم ورفع مستندات.. لجنة استرداد أراضي الدولة تكشف مزايا المنصة الرقمية
طارق العشري مديرًا فنيًا للإسماعيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عجزت في عز شبابك .. اعرف أسباب الشيب المبكر

الشيب المبكر
الشيب المبكر
اسماء محمد

يعد الشيب المبكر من المشكلات الشائعة جدا بين عدد كبير من الرجال والنساء في سن العشرينات أو الثلاثينات.. فما السبب في ذلك ؟

ووفقا لما جاء في موقع هيلث دايركت  نكشف لكم أسباب ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة.

علم الوراثة  

قد يشير وجود تاريخ عائلي لظهور الشيب المبكر، كما هو الحال لدى والديك أو أجدادك، إلى وجود استعداد وراثي .

وتحدد طريقة تأثير هذه الجينات على جسمك متى تبدأ الخلايا المنتجة للصبغة في شعرك بالتراجع، مما يؤدي إلى ظهور الشيب .

التوتر  

يُعدّ التوتر جانباً شائعاً من جوانب الحياة العصرية، وقد يؤثر على صحة الشعر.

يُعتقد أن التوتر قد يؤثر على الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر، مما قد يُسهم في ظهور الشيب المبكر .  


أمراض المناعة الذاتية  

تنشأ أمراض المناعة الذاتية عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا سليمة عن طريق الخطأ وفي حالات مثل داء الثعلبة والبهاق، قد تؤثر الاستجابة المناعية على الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر.

تساعد إدارة هذه الأمراض المناعية الذاتية في الحد من فقدان لون الشعر، وفي بعض الحالات، تدعم استعادة جزئية للون الشعر .

اضطراب الغدة الدرقية  

قد تؤدي التغيرات الهرمونية الناتجة عن اضطرابات الغدة الدرقية، مثل فرط نشاطها أو قصورها، إلى ظهور الشيب المبكر.

تنظم الغدة الدرقية وظائف حيوية متعددة، بما في ذلك تلك التي تؤثر على لون الشعر وعندما يضطرب عمل الغدة الدرقية، قد ينخفض ​​إنتاج الميلانين، مما قد يؤدي إلى فقدان لون  الشعر .

نقص فيتامين ب12  

قد يُساهم نقص فيتامين ب12 في ظهور الشيب المبكر ويدعم هذا الفيتامين الأساسي إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، التي تنقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا بصيلات الشعر ةيمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين ب12 إلى الإضرار بصحة خلايا الشعر، مما قد يُؤثر على إنتاج الميلانين ويؤدي إلى الشيب المبكر .

الوقاية من الشيب المبكر

التدخين  

ارتبط تدخين التبغ بالشيب المبكر للشعر، حيث تشير الأبحاث إلى وجود صلة بين التدخين والشيب قبل سن الثلاثين بالإضافة إلى مخاطره المعروفة على الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة وأمراض القلب، قد يساهم استخدام التبغ على المدى الطويل في ظهور الشعر الأبيض في سن مبكرة .

إذا شعرت أن شعرك بدأ يظهر قبل أوانه، فاستشر دائمًا أخصائي رعاية صحية لاستبعاد وجود أي حالة طبية قد تكون السبب.  

فهم العلم وراء الشعر الأبيض


إن العلم وراء الشعر الأبيض ينطوي على عوامل متعددة، حيث يلعب إنتاج الميلانين ووظيفة بصيلات الشعر أدوارًا مركزية.

دور الميلانين  


الميلانين هو صبغة تنتجها خلايا خاصة تسمى الخلايا الصبغية، وهو يمنح اللون لبشرتنا وشعرنا وعيوننا، كما أنه يحمي بشرتنا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.  

لدينا نوعان من الميلانين، وهما: الميلانين الأسود والميلانين الأصفر، و الميلانين الأسود مسؤول عن لون الشعر الداكن، بينما يمنح الميلانين الأصفر لوناً أحمر أو أصفر و يتحدد لون شعرك الفريد بتوازن هذين الصبغين .

الشيب المبكر أسباب الشيب المبكر الشعر الابيض أسباب الشعر الأبيض أسباب ظهور الشعر الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

ثنائي الأهلي يجمعان متعلقاتهما استعدادا لمغادرة القلعة الحمراء

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

ترشيحاتنا

منطقة دير البلاص الآثرية

فيلم وثائقي قصير عن منطقة دير البلاص الآثرية| صور

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية| صور

ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"

تمكين المرأة الريفية .. ندوة حيوية في معرض القاهرة للكتاب

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد