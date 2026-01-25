قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
رياضة

عبد الله ممدوح يتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه بتركيا

عبد الله ممدوح
عبد الله ممدوح
إسراء أشرف

واصل نجم منتخب مصر للكاراتيه عبد الله ممدوح كتابة التاريخ، بعدما توج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 75 كجم «كوميتيه رجال»، ضمن بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة حاليًا في تركيا، محققًا إنجازًا عالميًا جديدًا للرياضة المصرية.

ويترأس البعثة المصرية في البطولة الدكتور محمد سعد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، بينما يقود الجهاز الفني عبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب مصر للكبار «كوميتيه»، بمساندة الجهازين الطبي والإداري، في إطار منظومة إعداد فني وبدني مميزة أسهمت في حصد هذا التتويج.

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية منافسات الدوري العالمي للكاراتيه خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير 2026، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة، في بداية قوية لموسم جديد من البطولات العالمية.

ويشارك منتخب مصر للكاراتيه في البطولة بقائمة تضم نخبة من أبرز اللاعبين، وهم: مصطفى محمد رفعت (كاتا)، جنى خميس (كاتا)، عبد الله ممدوح (75 كجم)، يوسف عماد بدوي (84 كجم)، فريال أشرف (68 كجم)، طه طارق (+84 كجم)، عادل عمارة (67 كجم)، أحلام حمدي (55 كجم)، عمر أشرف (84 كجم)، رحمة طلبة (61 كجم)، ومحمد أشرف عرفة (67 كجم)، في منافسات تشهد حضورًا قويًا لأبطال العالم.

عبد الله ممدوح الكاراتيه بطولة العالم للكاراتيه بتركيا بطولة العالم للكاراتيه

