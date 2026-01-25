عبد الله ممدوح يتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه بتركيا

واصل نجم منتخب مصر للكاراتيه عبد الله ممدوح كتابة التاريخ، بعدما توج بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن 75 كجم «كوميتيه رجال»، ضمن بطولة الدوري العالمي للكاراتيه المقامة حاليًا في تركيا، محققًا إنجازًا عالميًا جديدًا للرياضة المصرية.

ويترأس البعثة المصرية في البطولة الدكتور محمد سعد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه، بينما يقود الجهاز الفني عبد الفتاح النجار المدير الفني لمنتخب مصر للكبار «كوميتيه»، بمساندة الجهازين الطبي والإداري، في إطار منظومة إعداد فني وبدني مميزة أسهمت في حصد هذا التتويج.

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية منافسات الدوري العالمي للكاراتيه خلال الفترة من 21 إلى 26 يناير 2026، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للعبة، في بداية قوية لموسم جديد من البطولات العالمية.

ويشارك منتخب مصر للكاراتيه في البطولة بقائمة تضم نخبة من أبرز اللاعبين، وهم: مصطفى محمد رفعت (كاتا)، جنى خميس (كاتا)، عبد الله ممدوح (75 كجم)، يوسف عماد بدوي (84 كجم)، فريال أشرف (68 كجم)، طه طارق (+84 كجم)، عادل عمارة (67 كجم)، أحلام حمدي (55 كجم)، عمر أشرف (84 كجم)، رحمة طلبة (61 كجم)، ومحمد أشرف عرفة (67 كجم)، في منافسات تشهد حضورًا قويًا لأبطال العالم.