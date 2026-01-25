مدرب عودة الفاخوري السابق يكشف نقاط قوة وضعف اللاعب

كشف البرتغالي جواو موتا، المدير الفني السابق لنادي الحسين إربد الأردني، عن رؤيته الفنية بشأن الموهبة الشابة عودة الفاخوري، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى الأهلي أو بيراميدز، مقدمًا قراءة تحليلية شاملة لمستواه وإمكاناته.

وفي تصريحاته عبر قناة «أون سبورت 2»، أكد موتا أن أبرز نقاط قوة الفاخوري تتمثل في سرعته الكبيرة وجرأته في مواجهة المدافعين، واصفًا إياه بلاعب لا يتردد في خوض الصراعات الفردية، ويمتلك قدرة واضحة على اتخاذ القرار الصحيح في المواقف الحاسمة، خاصة عند اللعب وجهاً لوجه مع الخصم.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن اللاعب، رغم موهبته اللافتة، لا يزال في مرحلة التطور الذهني، مشيدًا بعقليته المتواضعة واستعداده الدائم لتلقي التعليمات، لعلمه بأنه في بداية الطريق ولم يصل بعد إلى قمة مستواه كلاعب متكامل.

وتطرق موتا إلى الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، مؤكدًا أن الأداء الدفاعي يمثل النقطة الأضعف حاليًا في مستوى الفاخوري، نتيجة اندفاعه الزائد ورغبته المستمرة في المساندة، ما يجعله يقع في بعض الأخطاء، مشددًا على ضرورة تحسين قدراته الدفاعية بما يتناسب مع إمكاناته الهجومية.

واختتم المدير الفني السابق للحسين إربد تصريحاته برسالة للمدربين الذين سيتعاملون مع الفاخوري مستقبلًا، داعيًا إلى العمل على تحقيق التوازن بين أدواره الهجومية والدفاعية، بما يتماشى مع متطلبات كرة القدم الحديثة التي تعتمد على اللاعب الشامل.