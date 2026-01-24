قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
تحقيقات وملفات

صراع الأهلي وبيراميدز يتجدد في الميركاتو .. الفاخوري حلقة جديدة والسماوي يقترب من الفوز الثانى بعد حامد حمدان

عودة الفاخوري
عودة الفاخوري

يتواصل الصراع القوي بين الأهلي وبيراميدز ، على صدارة سوق الانتقالات في مشهد بات متكررًا خلال المواسم الأخيرة حيث لا يقتصر التنافس بين الناديين على البطولات فقط ولا العلاقة بينهما منذ ظهور بيراميدز الى النور بل يمتد إلى حسم الصفقات البارزة وكان آخرها تفوق بيراميدز في صفقة حامد حمدان لاعب بتروجت واقترابه من الفوز بصفقة جديدة على حساب القلعة الحمراء بضم الأردني الواعد عودة الفاخوري.

وكشف محمد سيلاوي وكيل أعمال اللاعب أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة الفاخوري المقبلة مؤكدا في تصريحات خاصة أن اللاعب يفاضل حاليا بين أكثر من عرض أوروبي إلى جانب عرض قوي من نادي بيراميدز.

وقال سيلاوي: " خلال 48 ساعة سيتم حسم القرار النهائي وفي حال عدم إتمام أحد العروض الأوروبية ستكون وجهة عودة الفاخوري القادمة هي نادي بيراميدز بشكل رسمي ".

كواليس انسحاب الأهلي

من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مهمة تتعلق بمفاوضات الأهلي مع اللاعب الأردني مؤكدًا نقلا عن مصدر داخل القلعة الحمراء أن المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة وارتبطت بشرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 150 ألف دولار.

وأوضح شوبير عبر برنامجه أن الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي احتراما لنادي الحسين إربد وفضل التفاوض المباشر حيث تم الاتفاق مبدئيًا على دفع 300 ألف دولار قبل أن تتوقف الصفقة انتظارا لعرض خارجي للاعب.

وأضاف شوبير أن بيراميدز دخل لاحقا على خط المفاوضات وقدم عرضًا ماليًا ضخما وصل إلى مليون دولار وهو ما دفع النادي الأردني لإبلاغ الأهلي بتطورات الموقف لتقرر إدارة القلعة الحمراء بعدها الانسحاب من الصفقة اعتراضا على أسلوب التفاوض ورفضا للدخول في مزايدات مالية.

التقييم الفني حسم موقف الأهلي

بدوره أكد الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج قهوة فايق على قناة MBC Masr 2 أن الأهلي أجرى تقييمًا فنيا دقيقا لعودة الفاخوري وانتهى إلى تحديد قيمة مالية تتناسب مع كونه لاعبا واعدا للمستقبل وليس عنصرا أساسيا في الوقت الحالي.

وأشار فايق إلى أن بيراميدز تعامل مع الصفقة بشكل مختلف معتبرا اللاعب مشروع نجم جاهز للمشاركة وهو ما انعكس على العرض المالي الأكبر وتمسك الأهلي بسقفه المحدد دون زيادة ليحسم بيراميدز المعركة ماليا.

كلمة السر

وأكد إبراهيم فايق أن العامل الحاسم في اختيار اللاعب لم يكن المال فقط بل بند ضمان المشاركة حيث اشترط الفاخوري ووالده ووكيله وجود دور واضح داخل الملعب للحفاظ على تطوره الفني ومكانه في منتخب الأردن.

بيراميدز بحسب فايق قدم ضمانات صريحة بمشاركة اللاعب ومنحه فرصة حقيقية بينما لم يتمكن الأهلي من تقديم تعهدات مماثلة في ظل اكتمال قائمته وتعدد الخيارات في نفس المركز.

بيراميدز يكرر التفوق

ومع انتظار اللاعب لحسم موقف عرض أوروبي محتمل يظل بيراميدز الأقرب لحسم الصفقة في تكرار لسيناريو تفوقه مؤخرا على الأهلي في صفقة حامد حمدان من بتروجت ليؤكد النادي السماوي حضوره القوي كمنافس مباشر للأحمر في سوق الانتقالات.

الأيام المقبلة قد تشهد إعلانًا رسميا جديدا يعزز كفة بيراميدز في صراع الصفقات ويؤكد أن المنافسة مع الأهلي لم تعد تقتصر على الملعب فقط بل امتدت بقوة إلى كواليس الميركاتو.

بيراميدز حامد حمدان القلعة الحمراء عودة الفاخوري الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

أحمد سعد مع سالم الهندي

صورة للتاريخ.. شاهد إطلالة أحمد سعد في حفلته بالسعودية

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

اليماحي يثمن دور مجلس التعاون في حفظ أمن واستقرار دول الخليج

طهران

عراقجي ينشر إحصائية كاشفة لعدد قتلى الاحتجاجا الإيرانية … وحجم الخسائر

معبر رفح

تقارير عبرية: مصر والوسطاء يضغطون على إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح

بالصور

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
بسبب الحوادث .. تسلا أمام القضاء من جديد

تسلا
كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
فيديو

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

