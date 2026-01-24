صراع الأهلي وبيراميدز يتجدد في الميركاتو .. الفاخوري حلقة جديدة والسماوي يقترب من الفوز الثانى بعد حامد حمدان

يتواصل الصراع القوي بين الأهلي وبيراميدز ، على صدارة سوق الانتقالات في مشهد بات متكررًا خلال المواسم الأخيرة حيث لا يقتصر التنافس بين الناديين على البطولات فقط ولا العلاقة بينهما منذ ظهور بيراميدز الى النور بل يمتد إلى حسم الصفقات البارزة وكان آخرها تفوق بيراميدز في صفقة حامد حمدان لاعب بتروجت واقترابه من الفوز بصفقة جديدة على حساب القلعة الحمراء بضم الأردني الواعد عودة الفاخوري.

وكشف محمد سيلاوي وكيل أعمال اللاعب أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد وجهة الفاخوري المقبلة مؤكدا في تصريحات خاصة أن اللاعب يفاضل حاليا بين أكثر من عرض أوروبي إلى جانب عرض قوي من نادي بيراميدز.

وقال سيلاوي: " خلال 48 ساعة سيتم حسم القرار النهائي وفي حال عدم إتمام أحد العروض الأوروبية ستكون وجهة عودة الفاخوري القادمة هي نادي بيراميدز بشكل رسمي ".

كواليس انسحاب الأهلي

من جانبه كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مهمة تتعلق بمفاوضات الأهلي مع اللاعب الأردني مؤكدًا نقلا عن مصدر داخل القلعة الحمراء أن المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة وارتبطت بشرط جزائي في عقد اللاعب بقيمة 150 ألف دولار.

وأوضح شوبير عبر برنامجه أن الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي احتراما لنادي الحسين إربد وفضل التفاوض المباشر حيث تم الاتفاق مبدئيًا على دفع 300 ألف دولار قبل أن تتوقف الصفقة انتظارا لعرض خارجي للاعب.

وأضاف شوبير أن بيراميدز دخل لاحقا على خط المفاوضات وقدم عرضًا ماليًا ضخما وصل إلى مليون دولار وهو ما دفع النادي الأردني لإبلاغ الأهلي بتطورات الموقف لتقرر إدارة القلعة الحمراء بعدها الانسحاب من الصفقة اعتراضا على أسلوب التفاوض ورفضا للدخول في مزايدات مالية.

التقييم الفني حسم موقف الأهلي

بدوره أكد الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج قهوة فايق على قناة MBC Masr 2 أن الأهلي أجرى تقييمًا فنيا دقيقا لعودة الفاخوري وانتهى إلى تحديد قيمة مالية تتناسب مع كونه لاعبا واعدا للمستقبل وليس عنصرا أساسيا في الوقت الحالي.

وأشار فايق إلى أن بيراميدز تعامل مع الصفقة بشكل مختلف معتبرا اللاعب مشروع نجم جاهز للمشاركة وهو ما انعكس على العرض المالي الأكبر وتمسك الأهلي بسقفه المحدد دون زيادة ليحسم بيراميدز المعركة ماليا.

كلمة السر

وأكد إبراهيم فايق أن العامل الحاسم في اختيار اللاعب لم يكن المال فقط بل بند ضمان المشاركة حيث اشترط الفاخوري ووالده ووكيله وجود دور واضح داخل الملعب للحفاظ على تطوره الفني ومكانه في منتخب الأردن.

بيراميدز بحسب فايق قدم ضمانات صريحة بمشاركة اللاعب ومنحه فرصة حقيقية بينما لم يتمكن الأهلي من تقديم تعهدات مماثلة في ظل اكتمال قائمته وتعدد الخيارات في نفس المركز.

بيراميدز يكرر التفوق

ومع انتظار اللاعب لحسم موقف عرض أوروبي محتمل يظل بيراميدز الأقرب لحسم الصفقة في تكرار لسيناريو تفوقه مؤخرا على الأهلي في صفقة حامد حمدان من بتروجت ليؤكد النادي السماوي حضوره القوي كمنافس مباشر للأحمر في سوق الانتقالات.

الأيام المقبلة قد تشهد إعلانًا رسميا جديدا يعزز كفة بيراميدز في صراع الصفقات ويؤكد أن المنافسة مع الأهلي لم تعد تقتصر على الملعب فقط بل امتدت بقوة إلى كواليس الميركاتو.