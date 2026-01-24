إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عبر برنامجه «قهوة فايق» المذاع على قناة «MBC Masr 2»، عن التفاصيل الكاملة التي حسمت انتقال الموهبة الأردنية عودة الفاخوري إلى نادي بيراميدز، بعد منافسة تفاوضية قوية مع النادي الأهلي استمرت خلال الفترة الماضية، وشهدت اختلافًا واضحًا في الرؤى الفنية والمالية بين الطرفين



الصراع المالي يحسم المعركة

أوضح فايق أن الأهلي أجرى تقييمًا فنيًا دقيقًا للاعب، وانتهى إلى تحديد سقف مالي للصفقة يتناسب مع كونه لاعبًا واعدًا للمستقبل، وليس عنصرًا أساسيًا في الوقت الحالي. في المقابل، تعامل بيراميدز مع الفاخوري باعتباره مشروع نجم جاهز للدخول سريعًا في التشكيل، ما انعكس على عرض مالي أعلى وأكثر مرونة. تمسك الأهلي بعرضه دون زيادة، بينما نجح بيراميدز في التفوق ماليًا، ليكسب جولة المفاوضات.

«ضمان المشاركة» كلمة السر

أكد فايق أن بند «ضمان المشاركة» كان العامل الحاسم في توجيه بوصلة اللاعب. فقد أصر الفاخوري، ووالده ووكيله، على ضرورة الحصول على دور واضح داخل الملعب لضمان استمراريته ومكانه في منتخب الأردن. بيراميدز قدم تطمينات صريحة بأن اللاعب سيكون له دور كبير وربما أساسي، بينما لم يتمكن الأهلي من تقديم ضمانات مماثلة بسبب اكتمال قوامه الأساسي وكثرة الخيارات في نفس المركز.

عرض أوروبي يؤجل الإعلان

ورغم إتمام بيراميدز أغلب تفاصيل الصفقة، لم يُعلن عنها رسميًا حتى الآن، انتظارًا لحسم موقف اللاعب من عرض احتراف أوروبي محتمل. إدارة بيراميدز منحت الفاخوري مهلة لاتخاذ قراره النهائي، مؤكدة أن الاتفاق جاهز للتوقيع فورًا في حال تعثر خطوة الاحتراف الخارجي، في مشهد يعكس مرونة النادي وثقته في إتمام الصفقة



