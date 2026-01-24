الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الأردني عودة الفاخوري، وذلك عقب اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وقال شوبير، نقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي، إن المفاوضات بدأت منذ فترة طويلة جدًا، وتركزت حول شرط جزائي موجود في عقد اللاعب، يُقدّر بـ150 ألف دولار.

احترام الأهلي للنادي الأردني

وأضاف المصدر، وفق تصريحات شوبير في برنامج “الناظر”، أن الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي، مفضلاً التعامل بروح احترافية واحترام للنادي الأردني. واتفق الأهلي مع نادي الحسين إربد على دفع 300 ألف دولار مقابل إنهاء التعاقد، قبل أن يتأجل إتمام الصفقة بسبب انتظار النادي الأردني عرضًا خارجيًا آخر.

تدخل بيراميدز ومحاولة المنافسة

وأكمل شوبير نقلًا عن المصدر أن بيراميدز دخل في المفاوضات لاحقًا، مقدمًا عرضًا ماليًا يصل إلى مليون دولار. وأوضح المصدر أن النادي الأردني أخبر الأهلي بهذا العرض، موضحًا: “لو محتاج اللاعب، إحنا عندنا عرض من بيراميدز بمليون دولار”.

الأهلي يقرر الانسحاب

ردًا على ذلك، قرر النادي الأهلي الانسحاب من الصفقة، معتبرًا أن طريقة التفاوض بهذه الصورة لم تكن مناسبة، مؤكدًا أنه يضع قيم الأخلاق والاحترام في أعلى قائمة أولوياته خلال المفاوضات مع الأندية الأخرى.

توضح كواليس الصفقة حرص الأهلي على احترام الأندية الصغيرة وعدم الدخول في صراعات مالية غير مناسبة، بينما انتهت المفاوضات لصالح بيراميدز بعد تقديمه عرضًا أعلى، مما أدى إلى خروج الأهلي من الصفقة رغم اهتمامه باللاعب



