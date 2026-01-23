قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعترافات صادمة لحارس السنغال يهفان ديوف حول واقعة المنشفة في نهائي كأس إفريقيا
كشف حساب ثقيل .. 10 ملفات تحاصر الزمالك وتبقي القيد موقوفا
أستاذ مياه: إثيوبيا تمتلك 9 أحواض أنهار .. ومصر تعتمد على واحد
دونباس تعمق الخلاف بين روسيا وأوكرانيا.. والبيت الأبيض: مفاوضات مثمرة
هو أنا كنت جايبها بكام؟ تعليق ناري من عمرو أديب على الضريبة العقارية
صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
هافانا تحت مقصلة ترامب.. واشنطن تعتزم فرض حصار على كوبا لوقف صادراتها النفطية
مفاجأة.. نجم ريال مدريد الجديد يقترب من الرحيل
خطوة بخطوة.. كيفية حجز تذكرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
ممكن تتبناني| عضو لجنة دولة التلاوة للمتسابق محمد القلاجي: أنت عملاق ونجمك يزداد صعودا
الزمالك يخطر اتحاد الكرة بمطالبته لـ زيزو بدفع 25 مليون جنيه بسبب الإعلانات
الضريبة العقارية| أبو هشيمة: 43 مليون شقة بمصر معفاة و2 مليون هيدفعوا
رياضة

ناقد رياضي: محمد هاني بيقدم أفضل موسم ليه في تاريخه مع الأهلي

باسنتي ناجي

أشاد الناقد الرياضي خالد طلعت باللاعب محمد هاني نجم الأهلي.

محمد هاني 

وكتب خالد طلعت  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" محمد هاني بيقدم أفضل موسم ليه في تاريخه مع الأهلي منذ بدء ممارسة كرة القدم

محمد هاني الموسم الحالي مع الأهلي لعب 21 مباراة صنع 6 أهداف (بخلاف هدف سابع صنعه مع منتخب مصر)

أكتر موسم كان ساهم فيه في أهداف موسم 22-23 صنع 5 أهداف فقط وكانوا في 40 مباراة".

وكان قد عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: إن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

جرعة جديدة من الثقة

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

التحدث مع اللاعبين

وأوضح قائلًا: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

وبالنسبة لمشاركة مروان عثمان فهو لاعب صاحب إمكانيات مميزة، وكان ذلك هو سبب الدفع به من البداية خلال اللقاء، وأعتقد أنه قدم أداء ممتازًا في مباراة اليوم.

وأشار توروب إلى أن كل اللاعبين لديهم واجبات دفاعية وهجومية، وكل مدرب يرغب في أن يسجل اللاعبون الأهداف، وأن المهم ليس من يسجل الفرص وإنما أن تستمر الانتصارات.

