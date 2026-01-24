تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في تعليق مطول عبر برنامجه «الناظر»، وجّه الإعلامي أحمد شوبير رسالة مباشرة إلى جماهير النادي الأهلي، التي عبّرت عن غضبها خلال المباراة الأخيرة للفريق، خاصة مع ترديد هتاف «فين وعودكم؟». 

وفسّر شوبير هذا الهتاف على أنه قد يكون مرتبطًا بملف الجماهير المحبوسة، مؤكدًا أن إدارة الأهلي تبذل مجهودًا كبيرًا منذ فترة طويلة في هذا الملف، وهو ما ظهر بوضوح في بيان النادي الأخير. وشدد على أن القرار النهائي لا يقع بالكامل في يد الإدارة، بل يخضع لجهات أخرى داخل الدولة، مطمئنًا الجماهير بأن السعي مستمر، ومعربًا عن أمله في خروج باقي الشباب قريبًا.

كواليس الصفقات وتأخر الحسم

وانتقل شوبير للحديث عن ملف الصفقات، معتبرًا أن غضب الجماهير مفهوم، خاصة بعد ضياع صفقة عودة الفاخوري. 

وأوضح أن آلية اتخاذ القرار في بيراميدز أسرع بسبب قلة عدد المسؤولين، بينما تمر الصفقات في الأهلي بمراحل متعددة من الدراسة والفلترة، إلى جانب أخذ رأي المدير الفني، وهو ما قد يؤدي أحيانًا إلى بطء في الحسم. 

وأكد أن هذه الإدارة نفسها نجحت في إبرام صفقات قوية مثل وسام أبو علي، ومروان عطية، وإمام عاشور، رغم وجود صفقات أخرى لم تحقق النجاح المنتظر.

“ضربة مرزبة ولا ميت شاكوش”

وطالب شوبير إدارة الأهلي بالتركيز على الصفقات النوعية القوية، مستخدمًا المثل الشعبي «ضربة مرزبة ولا ميت ضربة شاكوش»، مشيدًا بصفقات من طراز بن شرقي، وعزيزو، ومحمد علي بن رمضان. 

كما دعا إلى عدم الانسياق وراء الضغط الجماهيري للتعاقد مع لاعبين لمجرد إتمام صفقات سريعة، ثم الرحيل بعد أشهر قليلة دون إضافة حقيقية.

دعوة للهدوء والثقة

وفي ختام حديثه، طالب شوبير جماهير الأهلي بالهدوء وعدم الهجوم على الإدارة، مؤكدًا أن رموز النادي، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ وياسين منصور، لا يمكن أن يقصروا في حق الأهلي. 

وأشار إلى أن البطء أحيانًا تكون له أسباب صحية أو مادية، مشددًا على أن الأهم هو استقرار النادي وعدم معاناته من قضايا في «فيفا»، وأن ما يزعج الجماهير حقًا هو تأخر الصفقات القوية، وهو ملف يجب حسمه سريعًا عندما تكون الصفقة واضحة ومهمة


 

