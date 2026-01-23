وائل جمعة يكشف عن نجم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال افريقيا

كشف وائل جمعة صخرة دفاعات منتخب مصر الوطني السابق هوية نجم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني فى دوري أبطال إفريقيا.

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق يانج أفريكانز التنزاني 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة فى تصريحات تلفيزيونية: نجم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز إمام عاشور لأنه كان سببا رئيسيا فى أهداف اللقاء.

وأضاف وائل جمعة: إمام عاشور بفضل تحركاته ومهاراته داخل الملعب كان سببا رئيسيا فى تنشيط النواحي الهجومية خاصة فى الشوط الثاني.