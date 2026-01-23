قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

شوبير عن فوز الأهلي على يانج أفريكانز: الحمد والشكر لله

باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الأهلي على يانج أفريكانز، في بطولة كأس أمم إفريقيا.

فوز الأهلي

وكتب شوبير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الحمد والشكر لله".

وكان ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد عبر عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين؛ مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

جرعة جديدة من الثقة

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة؛ يعد من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى 7 نقاط، والانفراد بقمة المجموعة، يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

التحدث مع اللاعبين

وأوضح قائلًا: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين، وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد، ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

واستطرد: بالنسبة لمشاركة مروان عثمان؛ فهو لاعب صاحب إمكانيات مميزة، وكان ذلك هو سبب الدفع به منذ البداية خلال اللقاء، وأعتقد أنه قدم أداء ممتازًا في مباراة اليوم.

وأشار توروب إلى أن كل اللاعبين لديهم واجبات دفاعية وهجومية، وكل مدرب يرغب في أن يسجل اللاعبون الأهداف، وأن المهم ليس من يسجل الفرص وإنما أن تستمر الانتصارات.

