دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز

عبر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب فريق يانج أفريكانز التنزاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: إن الأهلي خاض المباراة بعد فترة طويلة من غياب اللاعبين الدوليين، مما يستلزم الحاجة إلى الكثير من الوقت.

جرعة جديدة من الثقة

وأضاف أن الفوز والحصول على جرعة جديدة من الثقة من المكاسب العديدة التي تحققت خلال المباراة، والوصول إلى ٧ نقاط والانفراد بقمة المجموعة يمثلان بداية جيدة خلال السنة الجديدة.

التحدث مع اللاعبين

وأوضح قائلًا: أتحدث بشكل مستمر مع اللاعبين وأخبرتهم بأن المنافسة قوية بين الجميع، ونعمل على وجود هذه المنافسة في كل المراكز، والفريق مقبل على فترة ضغط شديد ويحتاج إلى جاهزية كل العناصر.

وبالنسبة لمشاركة مروان عثمان فهو لاعب صاحب إمكانيات مميزة، وكان ذلك هو سبب الدفع به من البداية خلال اللقاء، وأعتقد أنه قدم أداء ممتازًا في مباراة اليوم.

وأشار توروب إلى أن كل اللاعبين لديهم واجبات دفاعية وهجومية، وكل مدرب يرغب في أن يسجل اللاعبون الأهداف، وأن المهم ليس من يسجل الفرص وإنما أن تستمر الانتصارات.