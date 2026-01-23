دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز

انتهى الشوط الأول من مواجهة الهلال السوداني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبادر الهلال السوداني بالتسجيل مبكرًا؛ حيث نجح عبد الرازق عمر في هز شباك صن داونز عند الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

ولم يتأخر رد الفريق الجنوب أفريقي، إذ تمكن ماميلودي صن داونز من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 22، عن طريق اللاعب آرثر ساليس، قبل مرور نصف ساعة على بداية المباراة.

وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول محاولات من الفريقين لفرض السيطرة، إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

وعلى صعيد التشكيل، أعلن الجهاز الفني لنادي الهلال السوداني التشكيلة الرسمية التي يخوض بها اللقاء، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

سفيان فريد

خط الدفاع:

سيفن إيبويلا – محمد أ. إرنق – مصطفى كرشوم – إرنست لوزولو

خط الوسط:

صلاح عادل – والي الدين بوغبا – عبدالروؤف – جان كلود

خط الهجوم:

أداما كوليبالي – محمد عبد الرحمن