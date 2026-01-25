طرق الوقاية من الانهيار العصبي

تعلم كيفية التعامل مع التوتر والقلق يمكن أن يساعد في تحسين حياتك اليومية والوقاية من الانهيار العصبي.

إليك بعض النصائح للمساعدة في إدارة التوتر والقلق، وذلك وفقا لما ذكره موقع هيلث دايركت .

نظام غذائي صحي

تجنب المشروبات الغازية أو الكافيين وللمساعدة في تقليل القلق وتحسين النوم

ممارسة الرياضة

تشجع الرياضات أو الأنشطة الجماعية على التفاعلات الاجتماعية التي يمكن أن تقلل من الشعور بالعزلة ، وتحسن المزاج، وتزيد من تقدير الذات.

مارس عادات نوم جيدة

التزم بروتين معين وتأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم

تجنب المخدرات والكحول

تجنبها كاستراتيجية للتأقلم، فقد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الصحة العقلية أو الإدمان.

تعلم تقنيات الاسترخاء

مثل التأمل أو تمارين التنفس، فقد تساعد في تقليل التوتر ويمكن ممارستها عندما تشعر بارتفاع مستويات التوتر لديك.

بناء المرونة النفسية

يمكن أن يساعدك ذلك على التعافي من التجارب المجهدة ويساعدك على الحماية من حالات الصحة العقلية.

تعرّف على العلامات التي تشير إلى أنك تواجه صعوبة في التأقلم ، إذا استطعت التعرف على علامات الانهيار العصبي، فيمكنك طلب المساعدة قبل الوصول إلى نقطة الانهيار.