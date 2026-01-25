تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الأحد الموافق 25 يناير 2026، وذلك بجميع مدارس المحافظة.

وأكدت المديرية أن النتائج متاحة للطلاب داخل المدارس، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها في المواعيد التي تحددها الإدارات التعليمية بكل إدارة، مشيرة إلى أن أعمال التصحيح والمراجعة تمت بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة أن إعلان النتائج يأتي في إطار الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، مع التأكيد على متابعة سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.



