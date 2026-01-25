قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سر رفض الزمالك لعودة كارتيرون لتدريب الفريق الأبيض .. ما البديل؟

كارتيرون
كارتيرون
عبدالله هشام

يواصل نادي الزمالك محاولات التعاقد مع مدير فني أجنبي لتدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الزمالك قد استعد للتعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة مستغلا المبلغ المالي الذي حصل عليه بعد بيع ناصر ماهر لبيراميدز.

ويرصد نادي الزمالك 40 لـ 50 ألف دولار كراتب للمدير الفني الأجنبي الجديد حال تم التعاقد مع أيا من الأسماء المطروحة حاليا.

وظهر باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك ضمن الترشيحات بعد رحيله عن أم صلال القطري.

ووصل راتب كارتيرون لنحو 90 ألف دولار شهريا وبالتالي فإنه يفوق ميزانية نادي الزمالك المرصودة لضم مدرب أجنبي.

فيما تزداد بقوة أسهم تولى البرازيل ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي لمهمة تدريب الزمالك بسبب تواجد راتبه وفق ميزانية النادي المحددة للمدرب الجديد.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك كارتيرون مدرب الزمالك

