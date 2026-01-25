رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

قال الدكتور جمال سامي، رئيس الجمعية المصرية لرعاية حديثي الولادة والمبتسرين وأستاذ طب الأطفال بجامعة عين شمس، إن بروتوكولات التعاون التي وقعتها الجمعية تستهدف تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال دعم وحدات الحضّانات ورفع كفاءة الأطقم الطبية منذ اللحظات الأولى بعد الولادة.

وأوضح سامي خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجمعية، باعتبارها مؤسسة أهلية غير هادفة للربح تأسست عام 1998، قررت توجيه دعم مالي يقدر بنحو 4 ملايين جنيه لكل جهة، شملت محافظات شمال سيناء والوادي الجديد والفيوم، إلى جانب جامعة عين شمس، بهدف تطوير الخدمات الصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن مصر تشهد سنويًا نحو 200 ألف حالة ولادة مبتسرة تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأكد أن الدعم لا يقتصر على الجانب المادي، بل يشمل التدريب المستمر للأطباء وهيئة التمريض على أحدث بروتوكولات الإنعاش والرعاية، لافتًا إلى أن اختيار جامعة عين شمس جاء لامتلاكها مركزًا متخصصًا يقدم خدمات متكاملة للأطفال ذوي الإعاقات بالمجان أو بتكلفة رمزية.